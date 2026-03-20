Down Córdoba pide más apoyo para la atención temprana, unidad de día e inserción laboral

Uno de los obstáculos para lograr una mayor inserción laboral de las personas con síndrome de Down es el prejuicio que persiste entre la población acerca de la capacidad que puedan tener estas personas para desempeñar un trabajo. La campaña de este año de Down España por el día mundial del síndrome se llama #NoSoyYoEresTú y es una iniciativa que invita, precisamente, a la reflexión sobre los prejuicios sociales que dificultan la plena inclusión de las personas con esta discapacidad.

Marina Pérez y Sergio Crespo son dos usuarios de la asociación Down Córdoba que este fin de semana van a realizar una importante labor como azafatos, después de que Agacuj, Asociación Global de Amigos del Cuchillo Jamonero, que tiene un congreso el fin de semana en Córdoba, decidiera contar con ellos para la atención que se prestará a los asistentes.

Más contratos para personas Down

Este tipo de labor cada vez es menos excepcional. «En la asociación apreciamos un interés creciente por parte de empresas y otros colectivos en querer contar con chicos Down para que realicen un trabajo o colaboración», destaca el presidente de Down Córdoba, Fabián Cámara, quien valora este logro como el resultado de casi dos décadas de trabajo por parte de esta entidad a favor del empleo con apoyos.

Marina Pérez y Sergios Crespo, usuarios de Down Córdoba, que trabajarán este fin de semana como azafatos. / Manuel Murillo

En la actualidad, según Cámara, personas con síndrome de Down están trabajando en Carrefour, Pastelerías Roldán, Decathlon, El Corte Inglés, Cafento, colegio Ahlzahir, grupo Mediterránea y Atende, a la vez que existen conversaciones con otras firmas para ver si surgen nuevos contratos.

Demandas en educación

El principal hándicap que siguen presentando los jóvenes con síndrome de Down es que no consiguen titular en ESO, por lo que Fabián Cámara indica que en Andalucía se están teniendo conversaciones con la Consejería de Desarrollo Educativo y FP para ver qué fórmula se puede establecer para tratar de que más alumnado Down pueda titular con la realización, por ejemplo, de una formación profesional que lo permitiera, "ya que la FP especial tampoco lo posibilita".

Fabián Cámara lamenta que en el aspecto educativo no se estén dando todos los avances que se necesitan, a pesar de que existe un acuerdo con la Consejería de Desarrollo Educativo y FP para apoyar al alumnado en el aula y disposición por parte de esta administración en seguir mejorando. «Continúa existiendo la diferenciación entre educación especial y general de hace décadas y mientras haya centros especiales y aulas especiales separados del resto de alumnado no habrá una integración real», apunta.

Dani, un chico down trabajando en la cafetería Roldán de Avenida Gran Capitán. / Ramón Azañón Agüera

En esta línea, el presidente de Down Córdoba expone que habitualmente se suele derivar directamente al alumnado con síndrome de Down a modalidad educativa C (aula específica), o a modalidad D, centro de educación especial, sin a lo mejor intentar anteriormente cómo podría resultar la evolución de un estudiante Down en modalidad B (escolarización de alumnado con necesidades educativas específicas con alumnado ordinario).

Atención sanitaria específica para personas Down

Por otro lado, otra necesidad que traslada Down Córdoba es poder contar con atención sanitaria específica para las personas con síndrome de Down, sobre todo teniendo en cuenta que la media de edad de esta población es alta, más de la mitad tiene más de 35 años, ya que nacen cada vez menos niños con esta alteración genética.

El pasado año, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) publicó una nueva guía integral para garantizar una atención sanitaria inclusiva, personalizada y preventiva para personas con síndrome de Down, elaborada junto a Down Andalucía.

Sin embargo, además de esto, "lo que hace falta ahora", plantea Fabián Cámara, "es que la sanidad pública apruebe que en Córdoba, como así se está haciendo en otras provincias como Granada, exista un centro hospitalario de referencia, que por lógica sería el Reina Sofía, que habilitara una o dos consultas a la semana, por parte, por ejemplo, de un especialista en Medicina Interna, para atender a personas con síndrome de Down".

Instalaciones del hospital Reina Sofía. / Francisco González

Fabián Cámara recuerda que las personas Down presentan una serie de características y patologías asociadas que deberían ser abordadas de forma conjunta. Entre estas dolencias, Cámara precisa que existen estudios que reflejan que el 100% de las personas Down presentará alzhéimer, los recién nacidos tienen más riesgo de cardiopatía congénita o de desarrollar celiaquía, aunque, sin embargo, presentar trisomía 21 va a equivaler a una menor incidencia para ciertos cánceres, aunque, por otro lado, supone que estas personas tienen mayor cantidad de glóbulos rojos y más grandes.

Servicios que presta Down Córdoba

Con respecto a los servicios que presta Down Córdoba, su presidente resalta la significativa labor que lleva a cabo su asociación. La entidad presta servicios de intervención para el desarrollo de la autonomía, independencia e inclusión social, escolar, familiar y laboral de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, mediante una amplia cartera de programas que abarcan la atención temprana, el desarrollo de habilidades básicas, atención en centros educativos, fomento de la autonomía, actividades de ocio y tiempo libre, formación e inserción laboral, centro de día o centro de día ocupacional y vida independiente. Fabián Cámara recalca que Down Córdoba no está centrado solo en personas con síndrome de Down, sino que entre sus usuarios se encuentran personas con otras discapacidades intelectuales.

Formación en Down Córdoba. / CÓRDOBA

Atención temprana

Con respecto a la atención temprana, Cámara muestra su "preocupación" por el proceso existente en la actualidad de licitación del concierto para esta prestación, que "cada vez está poniendo más dificultades a asociaciones con recursos más limitados como la suya" para que les sea adjudicado la realización del servicio, a pesar de «que somos especialistas en este ámbito porque llevamos casi 40 años atendiendo a estas familias».

Igualmente, al responsable provincial de Down Córdoba también le inquieta que queden más de la mitad de las plazas de la unidad de día de Down Córdoba estén en la actualidad sin cubrir, por lo que solicita a las administraciones un mayor respaldo para que sean derivadas más personas a este recurso que tantos beneficios aporta a las personas con Down u otras discapacidades intelectuales y a sus familiares, ya que les permite una mejor conciliación.