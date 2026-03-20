La Diputación de Córdoba poda y desbroza los márgenes de las carreteras de la sierra para prevenir incendios

La Diputación de Córdoba ha gastado ya más de medio millón de euros en labores de poda y desbroce de los márgenes de hasta 11 carreteras de la sierra con el objetivo de prevenir incendios y de garantizar la seguridad, principalmente, de los vecinos de la zona. Como explica a este periódico el delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación, Andrés Lorite, del millón de euros consignado para esta tarea, ya se ha ejecutado algo más del 50%, y el objetivo es seguir renovando el contrato.

Lorite detalla que la institución provincial inició estos trabajos en junio del año pasado, con cargo a medios propios, en este caso, a través de Tragsa, empresa participada por la Diputación. Para el delegado de Infraestructuras provincial, se trata de una actuación "novedosa", pues si bien el mantenimiento de estos márgenes en las carreteras provinciales es competencia de la Diputación, hasta el año pasado no empezaron a ejecutarse los trabajos.

El aviso, reconoce Lorite, vino por parte del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) y por el grupo local de pronto auxilio Siete Fincas, que alertaban del peligro que suponía la concentración de vegetación junto a estas vías, ya no solo en materia de incendios, sino de seguridad de los propios residentes. Tras el aviso, la Diputación encargó un informe para consultar si, efectivamente, era su competencia encargarse de dicho asunto, y así fue. Por lo tanto, desde el verano de 2025, y solo con la pausa por el temporal, la institución provincial está liberando los lados de 11 carreteras que atraviesan la sierra, siempre con los permisos de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Operarios de Tragsa realizan labores de poda y desbroce en los márgenes de la carretera de Los Villares. / A. J. GONZÁLEZ

¿En qué carreteras se actúa?

Los trabajos se concentran en 11 carreteras propiedad de la Diputación que discurren por terreno de sierra, todas localizadas en término de Córdoba capital. Esas carreteras son:

CO-3100 de Cerro Muriano a CO-3408

CO-3101 de N-432 a al Santuario de Nuestra Señora de Linares

CO-3314 de A-431 a CO-3405 por Medina Azahara y Las Ermitas

CO-3400 acceso a Medina Azahara desde CO-3314

CO-3401 acceso al Mirador de las Niñas desde CO-3314

CO-3402 de Córdoba a A-3075 por Santa María de Trassierra

CO-3403 acceso a Las Ermitas desde CO-3314

CO-3404 de CO-3405 a CO-3408 por el Lagar de la Cruz

CO-3405 de Córdoba a Villaviciosa de Córdoba

CO-3407 de CO-3408 al Santuario de Santo Domingo de Scalacoeli

CO-3408 de Córdoba a Estación de Obejo por el Parque Periurbano de Los Villares

Limpieza de márgenes y cunetas de la carretera de Los Villares por parte de la Diputación de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

¿Qué trabajos se realizan?

Según detalla Lorite, Tragsa lleva a cabo labores de mantenimiento de carreteras, las comunes, pero "más intensas". Operarios de la empresa se encargan de desbrozar y podar aquellos árboles más cercanos a las vías, al tiempo que también se han retirado varios ejemplares que sufrían peligro de caída. También se ejecutan labores de apeo de árboles, de forma que se deja espacio entre ejemplar y ejemplar como método para evitar la propagación de incendios, también en colaboración con el Infoca. Dejando ese margen entre árbol y árbol, entiende el delegado de Infraestructuras de la Diputación, se busca que "se pare el incendio porque hay un ancho suficiente".

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Además, también se busca garantizar la evacuación de los vecinos en el caso de que fuera necesario. "Hay que garantizar que si se produce en la sierra un incendio, los vecinos no tengan cortes de carretera y puedan ser desalojados por ahí", apunta Lorite, que recuerda que en la zona viven no pocas personas, más las que tienen allí su segunda residencia. Es más, el diputado señala que de todas las carreteras que son titularidad de la Diputación, la de Trassierra es la que tiene mayor tránsito de vehículos.