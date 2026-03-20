Defensa adjudica a Sepisur XXI la construcción de hangares para los VCR Dragón en la base militar de Cerro Muriano

El Ministerio de Defensa y el Ejército de Tierra, a través de su Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur, han formalizado el contrato para construir en la base militar de Cerro Muriano, en Córdoba capital, unos hangares con capacidad para acoger hasta 60 vehículos de combate 8x8.

Los VCR Dragón 8x8 son una de las patas fundamentales de la futura Brigada 35 o Fuerza 35, un proyecto del Ejército de Tierra para hacer frente a los retos presentes y futuros de la defensa en el marco geopolítico actual. En Córdoba, por lo tanto, se establecerán varios de esos vehículos. En total, en el Muriano habrá capacidad para 60, aunque en una primera parte del programa se planea que llegue algo más de medio centenar.

La empresa que se ha quedado con el contrato ha sido Sepisur XXI y el importe de adjudicación es de 1.382.568,44 euros. Ahora, tendrá un año para ejecutar la obra. Sepisur deberá construir tres tinglados con capacidad para albergar, cada uno, 20 unidades de estos blindados. La adjudicataria deberá, además, hacer la plataforma de maniobra que dé continuidad a la calle existente donde se van a hacer estos almacenes (polígono 17 parcela 3 de la base). La instalación debe contar también con una zona para almacenamiento de repuestos correspondientes al nivel de utilización propia asociado al VCR 8X8 y con una oficina para dos personas.

Carro de combate en el Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas Nº 2 de El Higuerón, en una imagen de archivo. / A.J.González

Defensa tiene pendiente otro contrato, este por casi siete millones de euros, para ejecutar otra fase de las obras en la base del Muriano donde llevar a cabo el segundo escalón de mantenimiento para los vehículos 8x8 del Ejército de Tierra.

Trabajos en El Higuerón

Cabe recordar que la base militar no el único espacio donde tendrán cabida estos vehículos, pues ya hay alguno que otro en el Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas Nº 2, en El Higuerón, donde funciona desde hace tiempo la Oficina de Apoyo al Ciclo de Vida del VCR 8x8 Dragón. Aquí se realizan trabajos técnicos y de ingeniería sobre la vida útil de estos vehículos, fabricados por el consorcio Tess Defence, integrado por Santa Bárbara, Indra, Sapa Placencia y Escribano Mechanical & Engineering para el Ejército de Tierra.