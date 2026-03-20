Cuevas de Altázar y El Alamillo: las parcelaciones que marcan el camino en Córdoba

Cuevas de Altázar y El Alamillo son dos parcelaciones del entorno de Villarrubia de Córdoba que han conseguido lo que ninguna otra: alcanzar la plena legalidad. Los plazos, eso sí, no son los mismos. En unos momentos donde muchos núcleos lamentan el retraso en la regularización y dotación de servicios, mirar hacia Cuevas y hacia El Alamillo aporta un rayo de esperanza.

Sí hay que tener en cuenta que las posibilidades que se abrieron con la ley Lista, la norma urbanística andaluza, son variadas. No todas están encaminadas a la plena regularización, es más, en la mayoría de los casos lo que se busca es conseguir servicios básicos. Esa plena legalidad no se asienta solo en la ley actual, sino también en normativas más antiguas.

Cuevas de Altázar prosigue con la urbanización

Cuevas de Altázar fue la primera parcelación de Córdoba en conseguir registrar las parcelas en el Registro de la Propiedad, es decir, en ser plenamente legales. El presidente de la junta de compensación de la zona, Juan Manuel León, explica que las obras de urbanización siguen adelante, con la previsión de que puedan estar concluidas en año o año y medio.

Llegar hasta aquí no ha sido fácil y todavía se siguen superando escollos. Uno de los últimos ha tenido que ver con la apertura de una calle de nueva creación. Esa parte de la obra estaba paralizada porque un negocio situado en la zona no permitía dar parte de su terreno para la obra. La junta de gobierno local emitió una resolución para demoler la parte necesaria, pero se pidió la suspensión cautelar de la misma. Resuelto esto último, cuenta León, están a la espera de que Urbanimo le comunique al propietario que hay que seguir adelante.

Otro de los asuntos pendientes es la autorización que permita a los propietarios simultanear las obras de urbanización con la construcción privada en las parcelas. Los informes, explica el presidente de la junta de compensación, están realizados a falta de firma.

El Alamillo espera la inscripción en el Registro

En verano del año pasado, la Gerencia de Urbanismo aprobó el proyecto de reparcelación de El Alamillo, lo que permite inscribir las parcelas en el Registro. Sin embargo, esto no ha ocurrido de momento. Como cuenta Manuel del Pino, representante vecinal de la zona, antes de ir al registrador necesitan la certificación que emite la GMU. A juicio de Del Pino, "la Gerencia ha tardado bastante en comunicarlo", dado que hasta febrero no han empezado a emitirse estos documentos.

Del Pino también achaca el problema a "la desidia" de algunos propietarios, pues no es necesario esperar a que llegue la carta, sino que se puede ir directamente a por ella. Como reconoce el representante vecinal de El Alamillo, "siempre hay un porcentaje reacio a la urbanización por los costes que supondrá".

Cuando las parcelas estén registradas, se podrá ejecutar el proyecto de urbanización. Para ello ya están pidiendo presupuestos, de forma que las obras no se dilaten.