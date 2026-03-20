Cuatro CAIT de Córdoba logran la certificación de calidad de la ACSA en niveles avanzado y óptimo.

La atención infantil temprana en la provincia de Córdoba gana peso con un nuevo aval de calidad. Cuatro centros CAIT cordobeses han recibido este jueves la certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) en niveles avanzado y óptimo, un reconocimiento que pone en valor su trabajo en la atención a menores y familias, así como su compromiso con la mejora continua.

Según ha informado la Junta de Andalucía, el acto de entrega de los distintivos se ha celebrado en la Delegación de Sanidad en Córdoba y ha contado con la participación de la delegada territorial, María Jesús Botella, del jefe del Área de Certificación de la ACSA, José Ignacio del Río Maza de Lizana, y de representantes de las entidades reconocidas: Grupo AEIONE, Fundación PRODE, Macrosad y la Orden Hospitalaria San Juan de Dios.

Los centros distinguidos son el CAIT de la Fundación PRODE, en Pozoblanco, y el CAIT del Hospital San Juan de Dios de Córdoba, que renuevan su certificación, así como los centros del Grupo AEIONE, en Córdoba, y de Macrosad, en La Carlota, que la obtienen por primera vez.

La delegada de Sanidad ha explicado que el objetivo de esta certificación es reconocer la calidad de los procesos desarrollados en estos centros para ofrecer el mejor servicio posible a las personas usuarias, además de garantizar que su actividad se ajusta a los estándares definidos en el manual de certificación de los Centros de Atención e Intervención Temprana de la ACSA.

Reconocimiento a la calidad asistencial y al cuidado de las familias

Los procesos de certificación han permitido identificar tanto fortalezas como áreas de mejora en el trabajo diario de los equipos profesionales. Entre los aspectos más valorados figuran el compromiso con la gestión de calidad, la accesibilidad, la coordinación con el entorno, la adecuada gestión documental, la promoción del bienestar personal y el cuidado del menor y de su familia como sujetos activos del proceso asistencial.

El CAIT del Hospital San Juan de Dios de Córdoba ha renovado su distintivo en nivel óptimo, el segundo de los niveles contemplados en el modelo de la ACSA. Entre sus puntos fuertes, la evaluación destaca la sistematización de la intervención psicológica que ofrece a las familias dentro del proceso general de atención, así como el uso de la herramienta Ticares, que facilita el control de expedientes, el seguimiento y la trazabilidad de las actuaciones con menores.

Además, este centro ha impulsado una escuela de padres mediante vídeos formativos adaptados a las necesidades detectadas, materiales que después se difunden por correo electrónico, página web y redes sociales, ampliando su alcance a toda la comunidad.

Córdoba, Pozoblanco y La Carlota refuerzan su red de atención temprana

El centro del Grupo AEIONE de Córdoba ha logrado el nivel avanzado y ha sido reconocido por su alto compromiso con la gestión de la calidad. La ACSA destaca también la implantación de nuevos procedimientos y protocolos de actuación, especialmente relevante al tratarse de un centro privado de reciente creación.

En el caso del CAIT de la Fundación PRODE, en Pozoblanco, se ha valorado de forma especial su preparación ante emergencias, con la realización de simulacros anuales, análisis de resultados y formación específica en esta materia. También se resalta el uso de herramientas digitales avanzadas, como aplicaciones para el análisis de datos, planificación y acceso al repositorio documental, recursos que agilizan la localización, consulta y registro de información. Este centro ha renovado su certificación en nivel avanzado.

Por su parte, el CAIT Macrosad de La Carlota también ha recibido la certificación en nivel avanzado. Los evaluadores han puesto el foco en su metodología de gestión de calidad y mejora continua, recogida de forma anual en la memoria del centro, así como en el alto grado de satisfacción que genera entre las familias usuarias.

Un aval para avanzar hacia la excelencia

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, integrada en la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud y dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, tiene como misión impulsar la excelencia en la atención sanitaria y social y favorecer una cultura de mejora continua.

En este caso, la certificación de estos cuatro CAIT de Córdoba refuerza el papel de la atención temprana como un servicio clave para el desarrollo de los menores y el acompañamiento de sus familias. También evidencia la apuesta de la administración andaluza por reconocer a los centros que incorporan herramientas, protocolos y prácticas orientadas a una asistencia más humana, accesible y eficaz.

Con este reconocimiento, la provincia de Córdoba consolida una red de centros de atención infantil temprana cada vez más profesionalizada y orientada a la calidad, en un ámbito donde la intervención precoz puede marcar de forma decisiva el futuro de muchos niños y niñas.