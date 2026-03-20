Una Córdoba más verde y centrada en el peatón: la sostenibilidad se alza como la clave de las nuevas normas urbanísticas

La introducción de criterios de urbanización sostenible supone uno de los principales cambios que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba quiere introducir en sus normas urbanísticas. La GMU ha iniciado ya la modificación de las normas urbanísticas del PGOU, de cara a trasladarlas al futuro Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). Peatones, ciclistas, sombra o vegetación son términos que adquieren una nueva dimensión en el camino hacia una Córdoba más verde, y lo que hace Urbanismo es darles rango de norma.

La calidad de vida de los cordobeses pasa a ser un criterio urbanístico más a la hora de diseñar la ciudad del futuro. Ya al principio de la normativa, en la parte donde se habla de la interpretación del plan general, se aboga por una mejora de la habitabilidad de los edificios de viviendas (las que hay y las que vendrán) y por una mejor calidad de los espacios habitables. En el caso de las viviendas se introducen cambios encaminados a fomentar la construcción de viviendas con terrazas o medidas de eficiencia energética. En el espacio urbano compartido, las claves son las siguientes.

Pirámide de movilidad sostenible

En las nuevas normas se introduce un "orden recomendado" a la hora de "fomentar entornos más seguros, saludables y accesibles". Ese orden es la "pirámide de movilidad sostenible": personas con movilidad reducida, peatones, ciclistas, vehículos de movilidad personal, transporte público y transporte privado motorizado.

Ciclistas por el carril bici de la avenida de Fray Albino. / MANUEL MURILLO

Microclima

Urbanismo busca que los proyectos que se hagan en la ciudad incluyan "una disposición alineada del arbolado para garantizar sombra efectiva estival" y que se opte por mobiliario y pavimentos que no generen islas de calor. También pide que se introduzcan "jardineras y LED eficientes en reurbanizaciones céntricas". Para ello, dice la nueva norma, "se deberá incorporar en el diseño de los proyectos de urbanización la mayor proporción de masa arbórea, arbustiva y pradera posible". Además, se habla de evitar pavimentos oscuros y materiales que acumulen calor.

Transporte y peatones

En el apartado de transporte, se considera la posibilidad de disponer más carriles exclusivos para el transporte público. En cuanto al tráfico de vehículos a motor, los proyectos incluirán "una completa regulación de la red viaria en lo referente a velocidades, sentidos de circulación, movimientos permitidos en intersecciones, preferencias, áreas de estacionamiento autorizadas y prohibidas, etcétera".

Urbanismo dice también que los pasos de peatones se situarán en puntos donde se prevea una mayor concentración de flujo de personas, que pudieran ser puntos de interés, colegios o centros comerciales, y no podrá haber más de 150 metros de distancia entre uno y otro. Además, deberán instalarse pasos de peatones sobreelevados y reductores de velocidad.

Autobús de Aucorsa en una imagen de archivo. / MANUEL MURILLO

Vegetación autóctona

En el mismo apartado se añade que debe optarse por vegetación autóctona. Urbanismo establece que la integración de las plantaciones en el diseño de la vía pública "no es únicamente un elemento complementario y adicional de carácter ornamental, sino que desempeña importantes funciones en el viario, como refuerzo de aspectos funcionales e infraestructurales en materia de regulación climática y del soleamiento, en relación con la ordenación y adecuación ambiental del espacio público, con la ocultación de aspectos estéticos negativos o en la creación de hitos urbanos singulares".

En cuanto a la vegetación de nueva implantación, se pide seleccionar especies adaptadas al clima (autóctonas o del ámbito mediterráneo), al suelo y a los índices de contaminación, atendiendo dicha elección "a razones climáticas, de soleamiento, de ordenación espacial y de adecuación ambiental".