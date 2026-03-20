Córdoba cierra 2025 con más ejecuciones hipotecarias, pero menos lanzamientos y ocupaciones ilegales

Córdoba cierra 2025 con más concursos y más ejecuciones hipotecarias, pero con menos lanzamientos y menos asuntos ingresados por ocupación ilegal de viviendas que en 2024, según los datos provinciales publicados este viernes por el Consejo General del Poder Judicial en la estadística, ya anual, sobre los Efectos de la Crisis en los Órganos Judiciales.

Las ejecuciones hipotecarias son los procedimientos judiciales que se inician para exigir forzosamente el pago de una deuda garantizada con hipoteca, normalmente tras un impago, y en los últimos años no han hecho más que crecer. En 2025 ingresaron en Córdoba 531 ejecuciones hipotecarias, 90 más (+20,4%) que en todo 2024. De no llegar a un acuerdo con las entidades bancarias, estas familias deberán abandonar esa vivienda por no poder hacer frente a los pagos.

Si la ejecución hipotecaria es el procedimiento; el lanzamiento derivado de ejecución hipotecaria es el desalojo o entrega de posesión que puede producirse después y, en este apartado, la estadística muestra que los lanzamientos practicados retrocedieron hasta los 199, por debajo de los 242 de 2024. Dentro de estos desalojos, 119 estuvieron vinculados a procedimientos de alquiler y 58 a ejecuciones hipotecarias. En paralelo, los procedimientos ingresados por ocupación ilegal de viviendas descendieron con fuerza, al pasar de 59 a 15 en solo un año.

Más particulares insolventes

Los concursos de acreedores presentados por familias cordobesas o particulares en los juzgados siguieron aumentando en 2025. Según la estadística del CGPJ, en la provincia se registraron 672 concursos de personas naturales no empresarias, frente a los 567 del año anterior, lo que supone un incremento del 18,5%. En total, Córdoba contabilizó 730 concursos de acreedores a lo largo del año, de los que el 92,1% correspondieron a particulares sin actividad empresarial.

Más de 31 demandas por despido a la semana

Además, la presión sobre los juzgados de lo Social de Córdoba se mantuvo alta en 2025, con más de 31 demandas por despido a la semana. La estadística anual del CGPJ recoge 1.621 asuntos ingresados por esta causa, apenas 38 menos que en 2024, cuando se registraron 1.659. La variación es reducida, pero confirma una leve caída interanual de este tipo de procedimientos.

En el resto de indicadores de esta estadística, Córdoba cerró 2025 con una caída de la litigiosidad civil más importante. Los procedimientos monitorios, utilizados para reclamar deudas, bajaron de 15.894 a 12.924, un descenso del 18,7%. También retrocedieron las demandas de reclamación de cantidad, que pasaron de 1.685 a 1.602

En el conjunto de Andalucía, la evolución fue parecida. La comunidad cerró 2025 con 11.450 concursos, un 30,2% más que en 2024, y con 6.466 ejecuciones hipotecarias, un 17,2% más. Al mismo tiempo, los lanzamientos practicados bajaron hasta 3.782, un 6,1% menos, y los procedimientos por ocupación ilegal de viviendas descendieron hasta 339, con una caída del 24,5%. Córdoba, por tanto, se mueve en la misma dirección que el conjunto andaluz, aunque con un descenso más intenso en los lanzamientos y en los asuntos ingresados por ocupación ilegal.