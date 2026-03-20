Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ParcelacionesVías AdamuzPlan Renove coches¿Lloverá en Semana Santa?Abusó de su hijastraEjecuciones hipotecariasFiscalidadCCFReceta viral
instagramlinkedin

Influencers

El cocinero cordobés Santiago Mansilla (@santifoods) reinventa la alcachofa: la receta viral con carbonara que rompe con la tradición

En tres sencillos pasos, el influencer gastronómico da a conocer un plato que ha despertado el apetito de sus seguidores

Las alcachofas a la carbonara de Santiago Mansilla (@santifoods).

Las alcachofas a la carbonara de Santiago Mansilla (@santifoods). / @santifoods

Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

Las alcachofas son un clásico en la cocina cordobesa, especialmente a la montillana. Pero el influencer gastronómico cordobés Santiago Mansilla, conocido como Santifoods en redes sociales, ha dado un giro radical con una receta que mezcla este producto con una cremosa carbonara y bacon crujiente… y ya va camino de las 80.000 visualizaciones en Instagram.

El cocinero ha compartido esta propuesta con motivo del Día del Padre, apostando por una forma muy distinta y poco habitual en la tradición local de cocinar la alcachofa. Frente a las recetas más arraigadas, su versión juega con sabores y una presentación más propia de la cocina contemporánea.

Y lo mejor, según muestra en el vídeo, es la sencillez del proceso. En apenas tres pasos, el resultado es un plato llamativo que ha despertado el apetito de sus seguidores, que no han dudado en reaccionar en los comentarios.

Ingredientes y pasos

Para elaborarlo, utiliza ingredientes como alcachofas, parmesano, yema de huevo, trufa, pimienta negra y panceta. Primero, limpia y cuece las alcachofas durante unos 25 o 30 minutos. Mientras tanto, prepara una salsa tipo carbonara mezclando parmesano, yema de huevo, pimienta negra y un poco del agua de cocción.

Una vez listas, dora las alcachofas. El emplatado es otro de los puntos fuertes de la receta: una base de trufa o tartufo, las alcachofas encima , una capa generosa de la salsa, que aporta cremosidad al conjunto, y, por último, bacon crujiente y ralladura de limón.

Noticias relacionadas

Más allá de la receta en sí, la propuesta refleja cómo las redes sociales están transformando la forma de entender la cocina tradicional. Productos muy ligados a la gastronomía cordobesa, como la alcachofa, encuentran ahora nuevas interpretaciones que se alejan de elaboraciones clásicas como las alcachofas a la montillana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un motorista en Córdoba tras ser arrollado por un camión en la avenida de Libia
  2. El hombre hallado en Trassierra no habría fallecido por causas naturales
  3. Dónde comer en la sierra de Córdoba: cinco restaurantes perfectos para un día en la naturaleza
  4. Un terremoto de 4,4 grados y epicentro en el mar de Alborán se deja sentir en la provincia de Córdoba
  5. Mi hijo ya no está': el padre del comerciante hallado muerto en Trassierra abre su taller por última vez
  6. El giro que amenaza la Semana Santa de Córdoba: estos son los días con posibilidad de lluvia
  7. Caseteros de Córdoba alertan del nuevo incremento de costes y de la reducción de la rentabilidad antes de la Feria 2026
  8. Si se mantiene el conflicto, los bancos tendrán que endurecer las condiciones para conceder hipotecas

Hurtado (PSOE): "La Gerencia de Urbanismo está siendo el freno de la regularización de las parcelaciones de Córdoba"

Hurtado (PSOE): "La Gerencia de Urbanismo está siendo el freno de la regularización de las parcelaciones de Córdoba"

El IES Grupo Cántico de Córdoba tendrá gimnasio y ascensor con una inversión de 650.000 euros

El IES Grupo Cántico de Córdoba tendrá gimnasio y ascensor con una inversión de 650.000 euros

¿Lloverá en Córdoba en Semana Santa? Los expertos hacen un primer avance para los días grandes de los cofrades

¿Lloverá en Córdoba en Semana Santa? Los expertos hacen un primer avance para los días grandes de los cofrades

Córdoba cierra 2025 con más ejecuciones hipotecarias, pero menos lanzamientos y ocupaciones ilegales

Defensa adjudica a Sepisur XXI la construcción de hangares para los VCR Dragón en la base militar de Cerro Muriano

Defensa adjudica a Sepisur XXI la construcción de hangares para los VCR Dragón en la base militar de Cerro Muriano

La unidad de suelo pélvico del hospital Reina Sofía de Córdoba estrena nuevas instalaciones en el Castilla del Pino

La unidad de suelo pélvico del hospital Reina Sofía de Córdoba estrena nuevas instalaciones en el Castilla del Pino

El cocinero cordobés Santiago Mansilla (@santifoods) reinventa la alcachofa: la receta viral con carbonara que rompe con la tradición

El cocinero cordobés Santiago Mansilla (@santifoods) reinventa la alcachofa: la receta viral con carbonara que rompe con la tradición

Hurtado ve una oportunidad para Córdoba en la falta de AVE a Málaga y pide promocionar la Semana Santa en la red

Hurtado ve una oportunidad para Córdoba en la falta de AVE a Málaga y pide promocionar la Semana Santa en la red
Tracking Pixel Contents