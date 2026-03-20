El cocinero cordobés Santiago Mansilla (@santifoods) reinventa la alcachofa: la receta viral con carbonara que rompe con la tradición

Las alcachofas son un clásico en la cocina cordobesa, especialmente a la montillana. Pero el influencer gastronómico cordobés Santiago Mansilla, conocido como Santifoods en redes sociales, ha dado un giro radical con una receta que mezcla este producto con una cremosa carbonara y bacon crujiente… y ya va camino de las 80.000 visualizaciones en Instagram.

El cocinero ha compartido esta propuesta con motivo del Día del Padre, apostando por una forma muy distinta y poco habitual en la tradición local de cocinar la alcachofa. Frente a las recetas más arraigadas, su versión juega con sabores y una presentación más propia de la cocina contemporánea.

Y lo mejor, según muestra en el vídeo, es la sencillez del proceso. En apenas tres pasos, el resultado es un plato llamativo que ha despertado el apetito de sus seguidores, que no han dudado en reaccionar en los comentarios.

Ingredientes y pasos

Para elaborarlo, utiliza ingredientes como alcachofas, parmesano, yema de huevo, trufa, pimienta negra y panceta. Primero, limpia y cuece las alcachofas durante unos 25 o 30 minutos. Mientras tanto, prepara una salsa tipo carbonara mezclando parmesano, yema de huevo, pimienta negra y un poco del agua de cocción.

Una vez listas, dora las alcachofas. El emplatado es otro de los puntos fuertes de la receta: una base de trufa o tartufo, las alcachofas encima , una capa generosa de la salsa, que aporta cremosidad al conjunto, y, por último, bacon crujiente y ralladura de limón.

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Más allá de la receta en sí, la propuesta refleja cómo las redes sociales están transformando la forma de entender la cocina tradicional. Productos muy ligados a la gastronomía cordobesa, como la alcachofa, encuentran ahora nuevas interpretaciones que se alejan de elaboraciones clásicas como las alcachofas a la montillana.