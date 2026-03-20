Cae la oferta de viviendas en Córdoba: una de cada cinco se retira del mercado

La oferta de viviendas a la venta ha caído un 19% interanual en Córdoba capital y un 17% en la provincia en el último trimestre de 2025, lo que añade un ingrediente más a la dificultad de muchas personas, especialmente los jóvenes, para acceder a un inmueble. Es la principal conclusión que se extrae de un informe elaborado por el portal web Idealista, que cifra en un 11% la caída de la oferta inmobiliaria de compraventa a nivel nacional en comparación con el mismo periodo de 2024.

Sube la oferta en grandes ciudades, cae en zonas rurales

Así, según explica este estudio, solo seis capitales de provincia han visto crecer el volumen de viviendas a la venta respecto al año anterior: Madrid y Málaga (10%), Valencia (8%), Sevilla (6%), Santa Cruz de Tenerife y Barcelona (ambas con un 2%). En el resto de capitales, la oferta se ha contraído, con especial intensidad en zonas poco pobladas. Así se puede hablar de un verdadero desplome en Zamora (-46%), Huesca (-39%), Segovia (-38%), Palencia (-35%), Ourense (-34%) y Burgos (-32%). La capital cordobesa se encuentra en un grupo mediano de ciudades que ven reducirse bastante el número de anuncios de viviendas a la venta (-19%), pero no a un nivel que se pueda considerar extremo.

Zamora, Segovia y Palencia lideran las caídas a nivel provincial

A nivel provincial la situación ha sido similar en el último año, aunque las subidas de stock solo se han producido en la Comunidad de Madrid (3%) y Santa Cruz de Tenerife (2%). En todas las demás la oferta se ha reducido. Las menores caídas se han producido en Málaga (-3%), Alicante (-5%), Cádiz (-6%), Valencia (-6%), Sevilla (-7%) y Cáceres (-7%).

Un edificio de viviendas. / EUROPA PRESS - Archivo

Zamora, por su parte, ha experimentado la mayor reducción de oferta, ya que ha alcanzado al 34%. Le siguen Segovia (-29%), Palencia (-27%), Lleida (-25%) y Vizcaya (-25%). La provincia de Córdoba ha visto caer este indicador en un 17% interanual.

Según Francisco Iñareta, portavoz de idealista, “aunque la oferta disponible nacional y de la mayoría de capitales siguen manteniendo una evolución bajista, los datos del cuarto trimestre de 2025 nos muestran lo que podría ser un cambio de tendencia en los principales mercados españoles. Es posible que los altos precios que se están alcanzando en muchas de estas ciudades estén excluyendo a parte de la demanda, que al retirarse reduce la presión sobre la oferta existente. Aún es pronto para poder confirmar esta nueva tendencia y para valorar cómo podría afectar a otras variables como los precios”.

[Puede leer aquí el informe al completo]