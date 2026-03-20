"Una ballena, a la venta en las carnicerías": el anuncio que sorprendió a Córdoba un día de 1951

Si hoy lo leyeran, no se lo creerían. Pero sí, fue cierto. Un día de 1951 los cordobeses despertaron con un extraño anuncio: «Una ballena cazada el domingo se pone a la venta en las carnicerías».

La oferta sorprendió tanto como lo haría ahora. Era una auténtica novedad y más en una Córdoba de posguerra que todavía sufría la escasez de alimentos.

Así era el animal

El cetáceo había sido capturado en aguas del Estrecho de Gibraltar, cerca de la costa de Marruecos, y fue trasladado hasta San Fernando para su despiece. Desde allí, parte de la carne se envió a Córdoba en tren, el sistema habitual para transportar pescado y productos del mar hacia el interior.

La ballena era relativamente joven. Tenía apenas dos años, medía cerca de 19 metros y pesaba alrededor de 60 toneladas. De todo el animal solo se aprovechó una parte concreta: los lomos, que eran los destinados al consumo humano.

Plaza de la Corredera. / Manuel Murillo

Aun así, la cantidad era enorme. Según los cálculos de la época, con aquella carne se podía alimentar a unas 2.800 familias al día durante varios días.

Curiosidad y recelo

La llegada del producto despertó una mezcla de curiosidad y recelo entre los cordobeses. Muchos se acercaron a las carnicerías simplemente para verla. Su color, muy rojo y oscuro, llamaba la atención y a algunos les resultaba poco apetecible.

Aun así, se sirvió en muchos hogares y bares de Córdoba, y se decía que su sabor recordaba a la vaca. Sin embargo, y como era lógico, en las casas no se tenía mucha idea de cómo cocinarlo. En Diario CÓRDOBA se publicó una recomendación sobre cómo preparar dicha carne.

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El precio se fijó en 11,5 pesetas el kilo, una cifra relativamente asequible en aquellos años, lo que hizo que no faltaran quienes decidieran probarla. Este episodio aparece recogido en el libro Córdoba, siglos XIX y XX, editado por la Asociación Cordobapedia.