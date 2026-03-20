El Ayuntamiento de Córdoba licita la rehabilitación de las cubiertas del Gran Teatro para evitar goteras

El Ayuntamiento de Córdoba, a través del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), ha sacado a licitación un contrato para rehabilitar las cubiertas del Gran Teatro y así prevenir la entrada de agua en el edificio. Según la información recogida en la plataforma de contratación, el contrato se licita por 65.349,56 euros (con impuestos) y tiene un plazo de ejecución de dos meses. Las empresas interesadas en presentar sus ofertas tendrán hasta el 6 de abril para hacerlo.

En cuanto a la intervención, se busca llevar a cabo las obras de rehabilitación de las cubiertas necesarias “para que el edificio goce de las condiciones mínimas de salubridad y habitabilidad”, dicen los pliegos. En concreto, las actuaciones previstas tienen como finalidad resolver el problema de impermeabilización de la cubierta.

Según se detalla en la licitación, el sistema actual, ejecutado con tela asfáltica auto protegida, “presenta puntos singulares que crean puntos de acceso de agua al interior del edificio, pues la estructura metálica se dilata de forma diferente al resto de la cubierta y ello genera la rotura de dicha tela en los puntos singulares”. Además, también se pretende resolver el problema de desprendimiento del mortero en el paramento interior del escenario.

Patio de butacas del Gran Teatro de Córdoba durante una sesión de carnaval. / Manuel Murillo

También, aprovechando esta intervención, se ejecutará una línea de vida que quedará permanente para revisiones y futuras actuaciones.

Labores a realizar

La adjudicataria, entre otras cosas, tendrá que llevar a cabo las labores de aislamiento con espuma de poliuretano, impermeabilizar la zona con sistema de poliurea y proteger las cubiertas ante rayos uva. También tendrá que realizar la picada de mortero en paramentos verticales.

Según el contrato, “con la ejecución de todas estas actuaciones se garantizará un sistema de impermeabilización y protección altamente eficaz, capaz de responder a las exigencias de durabilidad, estanqueidad y resistencia frente a agentes externos, proporcionando una solución técnica adecuada y de calidad”.