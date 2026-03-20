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Cesión municipal

El Ayuntamiento de Córdoba cede a Sadeco el quiosco abandonado del Balcón del Guadalquivir

La empresa municipal de limpieza de Córdoba recuperará el quiosco abandonado para establecer una nueva base de trabajo y dar servicio a la zona de El Arenal

El Ayuntamiento de Córdoba cede a Sadeco el quiosco abandonado del Balcón del Guadalquivir.

El Ayuntamiento de Córdoba cede a Sadeco el quiosco abandonado del Balcón del Guadalquivir. / CÓRDOBA

Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

La empresa municipal de limpieza de Córdoba, Sadeco, será la que finalmente ocupe y ponga en funcionamiento uno de los quioscos que el Ayuntamiento tiene en el Balcón del Guadalquivir, el que en su día ocupó el Bar Fidias, y lleva más de una década vacío. De este modo, la junta de gobierno local del próximo lunes tiene previsto aprobar una proposición de la Delegación de Gestión y Contratación para dar luz verde a un expediente de concesión demanial de uso privativo del inmueble quiosco -bar Balcón Guadalquivir Sur a favor de la empresa municipal Saneamientos de Córdoba, de manera, que se le cederá temporalmente esta infraestructura municipal. Sadeco tiene previsto abrir una nueva base de trabajo en esas instalaciones, que será muy útil para dar servicio a esa zona de El Arenal.

Años abandonado

El quiosco lleva años abandonado y ha sido pasto del vandalismo en numerosas ocasiones e incluso de la ocupación, ya que durante un tiempo hubo allí varias personas viviendo. De hecho, podría decirse que el quiosco está en la actualidad en los huesos, ya que se han llevado de él todo lo que ha podido revenderse.

En 2017, el gobierno local de Isabel Ambrosio sacó a concurso el servicio de explotación de este quiosco en un contrato para 5 años prorrogables a otros 4 más. La empresa que resultara adjudicataria debía pagar a cambio al Ayuntamiento un canon de 360.000 euros, es decir, unos 2.000 euros al mes, pero el contrato quedó desierto y el quiosco volvió a acumular nuevos meses de abandono.

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Avión cultural en el Balcón del Guadalquivir. / AJGonzalez / COR

Reforma pendiente

En la actualidad, el otro quiosco-bar que hay en el Balcón del Guadalquivir -el vecino de la chatarra que ha venido a llamarse popularmente avión cultural y que sigue pendiente de retirarse--, que funcionó con éxito durante muchos años, también está cerrado. Las obras del tanque de tormentas han obligado al empresario que lo explotaba a clausurarlo y a solicitar al Ayuntamiento una indemnización de 1,5 millones de euros por el lucro cesante. Además, está pendiente la remodelación completa del Balcón del Guadalquivir cuando finalicen las obras del tanque de tormentas.

Otros quioscos

Si como parece Sadeco se queda con el quiosco del Balcón del Guadalquivir, se salvará de la suerte corrida por otros tantos quioscos similares que el Ayuntamiento tuvo en su día y terminó retirando de la vía pública. Ese fue el caso de los quioscos de los jardines del Vial o el espacio hostelero que hubo en los jardines de la Asomadilla.

Recientemente, un informe de la Intervención advertía al equipo de gobierno actual de la alegalidad en la que se encuentran varias dependencias municipales cedidas a terceros, al estar concedidas a empresas o entidades pero haber expirado la concesión o al no estarse cobrando canon alguno por la cesión de los bienes municipales. En alguna de esas circunstancias están, por ejemplo, el bar de la antigua estación de tren (Kamaleonica84), Espacio del Balcón del Guadalquivir (El Mirador del Río) o el Kiosco de los jardines de Agricultura (Bar Playa).

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El Consejo del Movimiento Ciudadano ha pedido también en varias ocasiones al Ayuntamiento que ponga orden en la cesión de sus espacios.

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