Alerta por alergia en Córdoba: la previsión de la REA pronostica una 'explosión' de polen de plátano de sombra

El plátano de sombra poliniza de forma muy intensa y explosiva en solo unos pocos días de forma habitual, señala la coordinadora de la Red Española de Aerobiología (REA), la catedrática de Botánica de la Universidad de Córdoba, Carmen Galán.

Si a esta particularidad se une el hecho de que este año existe una gran reserva hídrica, pues las previsiones de la REA apuntan a que este marzo las concentraciones de polen de plátano van a ser muy altas. Carmen Galán indica que ya la semana pasada hubo concentraciones de polen de unos 50 granos por metro cúbico de este polen, pero con la subida de las temperaturas de esta semana y el tiempo estable la carga polínica del plátano de sombra se ha debido multiplicar, explica.

Carmen Galán, izquierda, en el campus de Rabanales, donde se encuentra la Red Española de Aerobiología. / MANUEL MURILLO

Previsiones para los próximos días

La previsión para la semana que viene de la Red Española de Aerobiología es que Córdoba se sitúe en el nivel rojo, el más alto en cuanto a concentración de polen de plátano de sombra. Sin embargo, las concentraciones de polen de ciprés presentan ya tendencia a la baja, con niveles mínimos, precisa Galán.

La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) ha alertado esta semana de que esta primavera será especialmente complicada para los alérgicos a pólenes porque las concentraciones vana ser muy altas en Córdoba y Andalucía.