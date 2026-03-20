Salud
Alerta por alergia en Córdoba: la previsión de la REA pronostica una 'explosión' de polen de plátano de sombra
La provincia se sitúa en los próximos días en el nivel rojo, el más elevado en cuanto a carga polínica
El plátano de sombra poliniza de forma muy intensa y explosiva en solo unos pocos días de forma habitual, señala la coordinadora de la Red Española de Aerobiología (REA), la catedrática de Botánica de la Universidad de Córdoba, Carmen Galán.
Si a esta particularidad se une el hecho de que este año existe una gran reserva hídrica, pues las previsiones de la REA apuntan a que este marzo las concentraciones de polen de plátano van a ser muy altas. Carmen Galán indica que ya la semana pasada hubo concentraciones de polen de unos 50 granos por metro cúbico de este polen, pero con la subida de las temperaturas de esta semana y el tiempo estable la carga polínica del plátano de sombra se ha debido multiplicar, explica.
Previsiones para los próximos días
La previsión para la semana que viene de la Red Española de Aerobiología es que Córdoba se sitúe en el nivel rojo, el más alto en cuanto a concentración de polen de plátano de sombra. Sin embargo, las concentraciones de polen de ciprés presentan ya tendencia a la baja, con niveles mínimos, precisa Galán.
La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) ha alertado esta semana de que esta primavera será especialmente complicada para los alérgicos a pólenes porque las concentraciones vana ser muy altas en Córdoba y Andalucía.
- Fallece un motorista en Córdoba tras ser arrollado por un camión en la avenida de Libia
- El hombre hallado en Trassierra no habría fallecido por causas naturales
- Dónde comer en la sierra de Córdoba: cinco restaurantes perfectos para un día en la naturaleza
- Un terremoto de 4,4 grados y epicentro en el mar de Alborán se deja sentir en la provincia de Córdoba
- Mi hijo ya no está': el padre del comerciante hallado muerto en Trassierra abre su taller por última vez
- El giro que amenaza la Semana Santa de Córdoba: estos son los días con posibilidad de lluvia
- Caseteros de Córdoba alertan del nuevo incremento de costes y de la reducción de la rentabilidad antes de la Feria 2026
- Si se mantiene el conflicto, los bancos tendrán que endurecer las condiciones para conceder hipotecas