Accesibilidad y humedades: los ejes de la reforma de la iglesia de la Magdalena de Córdoba

La Fundación Kutxabank trabaja en un proyecto integral de mejora de la iglesia de la Magdalena de Córdoba, un espacio cultural que alberga exposiciones, conciertos y recitales organizados y patrocinados por la entidad bancaria. El proyecto de reforma de este templo desacralizado tiene como ejes principales la optimización de la accesibilidad del inmueble, la resolución de patologías (en especial, de las humedades que presenta el edificio) y la adecuación técnica del inmueble para potenciar el valor de la Magdalena como espacio de encuentro cultural y social para todos los cordobeses.

Fuentes de la Fundación Kutxabank explican a CÓRDOBA que este proyecto se encuentra en fase de tramitación administrativa ante varias instituciones, ya que la obra necesita contar, entre otras cuestiones, con permiso de la Comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía para acometerse. Asimismo, es necesario que se hagan catas arqueológicas para terminar de definir la ejecución de la obra, ya que este es un trámite preceptivo en este tipo de intervenciones en edificios históricos.

Detalle de humedades en la Iglesia de la Magdalena. / AJ González / COR

600 metros dedicados a la cultura

La iglesia de la Magdalena dispone de 600 metros cuadrados para uso cultural y desde su rehabilitación se ha convertido en una de las instalaciones más importantes de la ciudad en este sentido, siendo lugar de celebración de exposiciones, conciertos y recitales organizados y patrocinados por la Fundación Kutxabank. En febrero del 2024, la diócesis y la fundación acordaron prolongar 30 años más la cesión del edificio, por lo que la actividad de la fundación en el histórico inmueble podrá prolongarse hasta el año 2059, ya que el acuerdo anterior, firmado en 1999, tenía vigencia hasta 2029.

Según informaron en su momento las dos entidades, la renovación del acuerdo conllevaba una relevante inversión por parte de la fundación, cercana al millón de euros, para la realización de diversas actuaciones de mantenimiento y dotaciones en el edificio, con el fin de albergar más actividades de índole social y cultural. Para ello, se encargó un estudio al catedrático de Arquitectura cordobés Francisco Gómez, especialista en conservación del patrimonio histórico.

Puerta de entrada a la Iglesia de la Magdalena. / AJ González / COR

Historia de la iglesia

La historia de esta iglesia desacralizada es muy singular. A finales del siglo XIX dejó de ser parroquia, aunque no se cerró al culto definitivamente hasta 1956. En 1982 fue declarada Bien de Interés Cultural. En septiembre de 1990 sufrió un terrible incendio que dejó el edificio totalmente arruinado y cinco años más tarde, en 1995, se iniciaron las obras de restauración, que concluyeron en agosto de 1998.

La iglesia de la Magdalena es una de las 14 iglesias fernandinas construidas tras la conquista cristiana de Córdoba por parte de Fernando III en 1243. Su estilo artístico conjuga el estilo tardorrománico de la Corona de Castilla con el estilo mudéjar e incluye algunos elementos góticos. La portada de la Epístola es la más antigua de las iglesias de Córdoba.