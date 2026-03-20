Unos 34.500 autónomos de Córdoba podrán optar a la ayuda de 3.000 euros para renovar sus vehículos

El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, ha mantenido este viernes un encuentro con la directora de la Agencia Andaluza de la Energía, Natalia Márquez, y el delegado en Córdoba de la Consejería de Industria, Energía y Minas, Agustín López Ortiz, para abordar la situación de los trabajadores autónomos y presentar las nuevas ayudas del Plan Renove de vehículos en Andalucía.

Durante el encuentro, celebrado en la sede de ATA en Córdoba, se han detallado los incentivos de hasta 3.000 euros destinados a facilitar la renovación de vehículos por parte de los autónomos, una medida que busca mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones contaminantes. El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, ha dicho que "el cálculo que nosotros estimamos en ATA es que aproximadamente unos 34.500 autónomos en Córdoba podrían acceder a esta ayuda, ya que su parque móvil tiene más de diez años, de los más de 50.000 autónomos que hay en la provincia”, ha subrayado Amor sobre el alcance potencial de estas ayudas en la provincia de Córdoba.

Amor ha puesto en valor la importancia de este tipo de iniciativas en el actual contexto económico: “Si me tuvieran que preguntar qué es lo que deseo para los autónomos con todo lo que está pasando en el mundo, diría certidumbre. Nos gusta que se tomen medidas para los autónomos en los momentos difíciles que están atravesando”.

Rueda de prensa en la sede de ATA en Córdoba. / MANUEL MURILLO

Transformación energética

En su opinión, estas “son ayudas que se ajustan a la realidad de la transformación energética que tenemos que ir haciendo, especialmente por el requisito de vehículos con menos de 120 gramos de emisiones de CO₂, lo que contribuye al respeto de la atmósfera”. Amor ha aprovechado para felicitar a la Junta de Andalucía por tener en cuenta a los autónomos: “Sin duda es un gran apoyo y nos sirve para hacer lo que tenemos que hacer día a día, que es trabajar y seguir sacando esta comunidad y país adelante”.

Modernización del parque móvil

Estas ayudas suponen un impulso para la modernización del parque móvil de los autónomos andaluces, favoreciendo tanto la sostenibilidad como la competitividad del colectivo. Se trata de una línea de ayudas en régimen de concurrencia no competitiva, por lo que se concederán por orden de solicitud hasta agotar presupuesto, y podrán solicitarse tras la publicación oficial de la convocatoria, con carácter retroactivo para las adquisiciones realizadas desde el 1 de enero de 2026. Los autónomos que necesiten asesoramiento o resolver dudas podrán asesorarse en el teléfono gratuito 900 100 060.