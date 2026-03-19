Una vecina de Córdoba logra cancelar casi 20.000 euros de deuda tras perder su vivienda en la crisis hipotecaria

Cerrar una deuda de más de diez años también puede ser una forma de empezar de nuevo. Una vecina de Córdoba ha conseguido la exoneración de 19.892 euros tras arrastrar durante años las consecuencias económicas derivadas de la pérdida de su vivienda habitual en plena crisis hipotecaria.

Según ha informado la Asociación Ayuda al Endeudamiento, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba dictó el pasado 4 de febrero una resolución por la que concede a la solicitante la cancelación íntegra de esta deuda, al amparo de la Ley de Segunda Oportunidad.

El caso se remonta a 2010, cuando la afectada vivía junto a su marido y su hijo menor en una vivienda adquirida mediante una hipoteca. El matrimonio estaba casado en régimen de gananciales, por lo que las obligaciones económicas recaían sobre ambos.

La crisis, el paro y la ejecución hipotecaria

La situación comenzó a deteriorarse con fuerza cuando el marido, empleado en el sector de la construcción, sufrió los efectos de una crisis que golpeó con especial dureza a esa actividad. Según la asociación, los periodos de desempleo y la caída de ingresos coincidieron con un aumento progresivo de las cuotas hipotecarias, hasta hacerlas inasumibles para la familia.

La entidad bancaria inició entonces un procedimiento de ejecución hipotecaria que terminó con el embargo y la pérdida de la vivienda habitual. A partir de ahí, y según la asociación, la familia no solo se quedó sin hogar, sino también sin los ahorros que había destinado a intentar mantener al día el préstamo.

La situación se agravó con nuevas reclamaciones judiciales y la inclusión en registros de morosidad. Aunque con el paso del tiempo lograron rehacer parcialmente su vida en una casa más modesta y mejorar algo su situación económica, la deuda siguió condicionando durante años toda la economía doméstica.

Exoneración individual tras acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad

Ante la persistencia del problema, la afectada decidió acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Tras analizar la documentación y acreditar la situación de insolvencia y buena fe exigida por la normativa, el equipo jurídico de la asociación presentó la solicitud ante el juzgado cordobés.

La resolución judicial reconoce la exoneración íntegra de los 19.892 euros exclusivamente a favor de la solicitante. Es decir, aunque el endeudamiento había afectado al conjunto de la unidad familiar por el régimen económico matrimonial, la cancelación se concede únicamente respecto de ella, desvinculándola jurídicamente de unas obligaciones que venía soportando desde hacía más de una década.