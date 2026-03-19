La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Las nuevas normas urbanísticas, la investigación sin pistas en Trassierra, la gratuidad de las guarderías en Andalucía y la polémica por la tala del ciprés en la Cuesta del Bailío centran nuestro boletín en la tarde de este jueves 19 de marzo
Las nuevas normas urbanísticas de la ciudad de Córdoba y la investigación sobre la muerte de un joven en Trassierra, que obliga a recurrir a métodos tradicionales, abren nuestro boletín informativo de este jueves 19 de marzo. También abordamos el anuncio de la gratuidad de las guarderías en Andalucía para los niños de un año a partir del próximo curso, una medida con importante impacto en las familias. Además, miramos al patrimonio cordobés con la tala del histórico ciprés de la Cuesta del Bailío, que ha generado debate entre los vecinos.
- URBANISMO | Pasillos más anchos, garajes más grandes y sostenibilidad: las nuevas normas urbanísticas de Córdoba
- SUCESOS | Ni cámaras ni testigos: investigación "a la vieja usanza" para esclarecer la muerte de un joven en Trassierra
- EDUCACIÓN | Las guarderías serán gratuitas en Andalucía para los niños de un año a partir del próximo curso
- PATRIMONIO | La Cuesta del Bailío pierde a su vecino más antiguo: el Ayuntamiento tala el majestuoso ciprés
Además, también destacamos:
Córdoba ciudad
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Provincia
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Campo
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Deportes
España
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