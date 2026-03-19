Las nuevas normas urbanísticas de la ciudad de Córdoba y la investigación sobre la muerte de un joven en Trassierra, que obliga a recurrir a métodos tradicionales, abren nuestro boletín informativo de este jueves 19 de marzo. También abordamos el anuncio de la gratuidad de las guarderías en Andalucía para los niños de un año a partir del próximo curso, una medida con importante impacto en las familias. Además, miramos al patrimonio cordobés con la tala del histórico ciprés de la Cuesta del Bailío, que ha generado debate entre los vecinos.

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