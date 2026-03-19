La brecha en el éxito académico en la Universidad de Córdoba, con mejores resultados entre las mujeres que entre los hombres, abre nuestro boletín de este jueves 19 de marzo. También ponemos el foco en la Semana Santa de Córdoba, que ya está a la vuelta del esquina. Hace unas horas se presentó el dispositivo de seguridad, que contará con 900 agentes de Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil. Al blindaje se le añadirá el uso de la Inteligencia Artificial. Además, seguimos pendientes del caso de Adamuz, después de que la Fiscalía haya remitido al juzgado de Montoro un manuscrito anónimo que apunta a un posible sabotaje en la vía.

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