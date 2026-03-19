La actualidad del jueves 19 de marzo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La brecha en el éxito académico en la Universidad de Córdoba, el nuevo accidente en la avenida de Libia y la investigación sobre un posible sabotaje en Adamuz centran nuestro boletín para comenzar este jueves 19 de marzo
La brecha en el éxito académico en la Universidad de Córdoba, con mejores resultados entre las mujeres que entre los hombres, abre nuestro boletín de este jueves 19 de marzo. También ponemos el foco en la Semana Santa de Córdoba, que ya está a la vuelta del esquina. Hace unas horas se presentó el dispositivo de seguridad, que contará con 900 agentes de Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil. Al blindaje se le añadirá el uso de la Inteligencia Artificial. Además, seguimos pendientes del caso de Adamuz, después de que la Fiscalía haya remitido al juzgado de Montoro un manuscrito anónimo que apunta a un posible sabotaje en la vía.
- EDUCACIÓN | Las mujeres obtienen mejor tasa de éxito académico en la Universidad de Córdoba: 91,2% frente a 86,9% en hombres
- SEGURIDAD | Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil blindarán la Semana Santa de Córdoba con IA y 900 agentes
- ADAMUZ | La Fiscalía remite al juzgado de Montoro un anónimo sobre un presunto sabotaje en la vía de Adamuz
Además, también destacamos:
Córdoba ciudad
- Nuevo accidente de moto en la avenida de Libia, un día después de la muerte de un motorista y en el mismo lugar
- Emacsa culmina la mejora de los Jardines Elena Fortún en Córdoba y renaturaliza su fuente
- El Cabildo reabre el mirador del Triunfo de San Rafael y prepara una restauración de casi 97.000 euros
- Efecto bola de nieve: La Audiencia Provincial de Córdoba anula una tarjeta 'revolving' y obliga a devolver casi 10.000 euros
- Bellido alerta de la caída de reservas de Semana Santa por la falta de AVE a Málaga y Fuentes habla de "daño irreparable" para Córdoba
Provincia
- La Diputación de Córdoba descarta reformar la planta de residuos de Epremasa en Montoro y hará una nueva en Pedro Abad
- La Diputación de Córdoba abre la negociación sobre los presupuestos para este año 2026
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Deportes
Cultura
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