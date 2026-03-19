Un total de 22 comercios cordobeses competirán en el concurso de escaparates de Valdeolleros y Santa Rosa

La creatividad vuelve a salir a la calle para dar vida al comercio de cercanía en Córdoba. El Centro Comercial Valdeolleros y Santa Rosa celebrará del 21 de marzo al 3 de abril la tercera edición de su Concurso de Escaparates, una propuesta ya consolidada que busca dinamizar las compras en el barrio y poner en valor el talento de los establecimientos de la zona.

Según ha informado la organización, en esta nueva edición participarán 22 comercios de distintos sectores, desde tiendas de moda y librerías hasta inmobiliarias, salones de belleza y manicura, negocios especializados en pintura y establecimientos de alimentación. Todos competirán por diseñar el escaparate más atractivo, original y creativo, en una cita que aspira a reforzar el ambiente comercial de Valdeolleros y Santa Rosa.

La iniciativa persigue, además, mejorar la experiencia de compra de vecinos y visitantes, animando a recorrer los negocios del entorno y a descubrir una oferta comercial variada en dos de los barrios con más actividad de la capital cordobesa.

Doble premio: votación popular y jurado del IES El Tablero

El certamen contará con dos modalidades de premio. Por un lado, los propios clientes podrán actuar como jurado popular, votando por su escaparate favorito y participando así de forma directa en el desarrollo del concurso. Por otro, la valoración técnica correrá a cargo del alumnado del instituto El Tablero, en la rama de Comercio, que analizará los montajes atendiendo a criterios profesionales y comerciales.

Este formato permite combinar la opinión del público con la mirada especializada de futuros profesionales del sector, reforzando también el vínculo entre el comercio local y la formación en el ámbito comercial.

Una cesta de regalos para premiar la fidelidad de los clientes

Como incentivo añadido, la organización ha previsto el sorteo de una cesta de regalos valorada en 250 euros entre todas las compras realizadas en los establecimientos participantes durante las fechas del concurso.

Con esta medida, el Centro Comercial Valdeolleros y Santa Rosa busca no solo premiar la fidelidad de los clientes, sino también fomentar el consumo en el comercio de proximidad, un aspecto clave para el mantenimiento del tejido económico de barrio.