Renfe ajusta desde este viernes los horarios del plan alternativo por carretera entre Córdoba y Jaén, que siguen sin conexión por tren

Los viajeros de la línea entre Córdoba y Jaén tendrán desde este jueves nuevos horarios en el plan alternativo de transporte. Según ha informado Renfe en un comunicado en su página web, a partir del 20 de marzo entran en vigor cambios en los horarios del servicio por carretera habilitado para los trenes de Media Distancia Jaén-Córdoba, una medida que seguirá activa hasta que concluyan los trabajos en la infraestructura ferroviaria dañada por el temporal.

La operadora mantendrá un servicio de autobús directo entre Córdoba y Jaén, en ambos sentidos, así como otro dispositivo para garantizar la movilidad en las paradas intermedias del recorrido. En este caso, el plan contempla servicio para Espeluy, que se realizará en taxi, además de conexiones con Andújar y Villa del Río.

La reorganización afecta a una relación de transporte especialmente utilizada por viajeros habituales, estudiantes y usuarios que enlazan distintas localidades del eje ferroviario entre Córdoba y Jaén. Renfe asegura que está informando de estos cambios con antelación a través de sus canales habituales de comunicación y atención al cliente.

Autobuses para media distancia y servicios de proximidad

La compañía explica, además, que en el caso de los servicios de proximidad asociados a los trayectos de media distancia afectados, el recorrido entre Córdoba y Villa del Río se prestará con el mismo autobús de paradas intermedias del servicio alternativo.

Por otro lado, el tramo de proximidad entre Córdoba y Palma del Río seguirá realizándose con el tren habitual, al no verse afectado por esta reorganización.

Trenes de media distancia en una imagen de archivo. / E.P.

Renfe asegura que con esta medida busca mantener la movilidad de los viajeros mientras continúan las actuaciones necesarias para recuperar la normalidad ferroviaria en esta conexión convencional, afectada por las incidencias provocadas por el mal tiempo en la infraestructura.

Cambios y anulaciones sin coste

La compañía ferroviaria ha recordado también que mantiene activada la posibilidad de realizar cambios y anulaciones sin coste, una medida dirigida a facilitar la adaptación de los usuarios a esta situación provisional.

Los viajeros pueden consultar los nuevos horarios y toda la información actualizada a través de los canales habituales de Renfe, entre ellos la web oficial, la aplicación móvil, el teléfono de atención al cliente y las estaciones.

Este ajuste en el plan alternativo confirma que la conexión ferroviaria entre Córdoba y Jaén seguirá dependiendo, por ahora, del transporte por carretera hasta que finalicen las obras y pueda restablecerse con normalidad el tráfico de trenes.

Los viajeros pueden consultar todos los horarios en los canales habituales, www.renfe.com; app oficial; 912 320 320 y estaciones.