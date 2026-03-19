El PSOE exige al alcalde de Córdoba que deje de asfaltar calles adoquinadas y reduzca el tráfico pesado en el casco

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba exige al alcalde, José María Bellido, que deje de bachear con asfalto las calzadas de las calles adoquinadas del centro de casco histórico de la ciudad y remoce el pavimento con adoquines como exige el Plan Especial del Casco Histórico (PECH). El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba José Antonio Romero ha alertado de la mala situación de las infraestructuras en Córdoba con calles con baches por la falta de mantenimiento, alcorques sin arboleda y aceras con losas levantadas. "Todo el mundo sabe cuál es la situación de la ciudad", ha asegurado el edil del PSOE que lamenta que esto ocurra a las puertas de la Semana Santa, cuando la ciudad debería estar engalanada.

Romero ha explicado que su grupo municipal ya preguntó en el Pleno si el Ayuntamiento iba a seguir asfaltando baches del casco histórico con alquitrán en lugar de sustituir con adoquines los desperfectos. El concejal del PSOE ha denunciado que Infraestructuras está haciendo este tipo de bacheado en numerosas calles del casco, algunas de las cuales han sido recientemente reformadas como la de San Pablo, Realejo o Agustín Moreno.

El concejal socialista José Antonio Romero. / CÓRDOBA

El equipo de gobierno, por su parte, sostiene que siguen estudiando la posibilidad de asfaltar estas calles con asfalto estampado o impreso, es decir, el que se ha usado en vías como Alfaros o el Bulevar de Gran Capitán, pero que de momento no está permitido por el PECH y debe dar el visto bueno la Gerencia de Urbanismo. "Mientras tanto, ni adoquines ni asfalto estampado", ha lamentado el edil del PSOE que pide al Partido Popular que "no invente nada".

Para José Antonio Romero, el principal problema de estas calles es el tráfico que soportan, por lo que pide al gobierno municipal que regule el tráfico y revierta la situación en el centro, ya que a su juicio los populares han permitido la entrada de muchos más vehículos (autobuses y otros de gran tonelaje) a esta zona en los últimos años.

Otros problemas

Por último, Romero ha hecho un repaso por otros desperfectos de Infraestructuras en el viario cordobés y ha puesto ejemplos como el de la avenida de las Ollerías, donde se ha echado cemento en algunos alcorques "en lugar de plantar un árbol, y ha mostrado fotografías de varias vías de la ciudad: "A la avenida de Trassierra llevan los padres los carritos para que los niños se duermen con el traqueteo", ha ironizado. "Esta es la ciudad que tiene Bellido: completamente abandonada", ha concluido para recordar que en tesorería el gobierno municipal tiene 200 millones.