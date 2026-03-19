Protesta por la apertura del tercer punto de urgencias de Córdoba en Levante Sur con solo cuatro médicos

CCOO, UGT y el Sindicato Médico de Córdoba han apoyado este jueves la concentración convocada por los médicos de familia de Atención Primaria ante las condiciones en las que se va a abrir el tercer punto de urgencias en el centro de salud de Levante Sur el próximo 9 de abril, según ha informado la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía.

El Sindicato Médico ha insistido en reclamar que se escuche a los médicos y critican "la desconexión entre la administración y la realidad asistencial". Consideran que cada punto de urgencias "debe contar con una dotación mínima de 15 médicos que permita su funcionamiento autónomo, sin necesidad de detraer recursos de los centros de salud".

Protesta por las condiciones de apertura del tercer punto de urgencias de Córdoba. / Víctor Castro

Indican que aunque la administración reconoció inicialmente "que serían necesarios al menos 12 profesionales para este dispositivo, más tarde redujo la cifra a ocho, eliminando la presencia de un facultativo en la UVI móvil, y ahora abrirá con cuatro médicos", confiando en la incorporación futura de otros cuatro profesionales. Para el sindicato, la consecuencia de abrir con el 50% del personal necesario será el cierre de consultas en los centros de salud, "debilitando aún más una Atención Primaria ya sobrecargada" e insta a la administración a "garantizar una dotación adecuada y escuchar a los profesionales".