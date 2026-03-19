Urbanismo
Pasillos más anchos, garajes más grandes y sostenibilidad: las nuevas normas urbanísticas de Córdoba
El consejo rector de Urbanismo aprobará la semana que viene la actualización de las normas urbanísticas de la ciudad, con el objetivo de simplificar trámites y preparar el futuro Plan General de Ordenación Municipal
El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) tiene previsto aprobar la semana que viene una innovación del PGOU, en concreto, la actualización de las normas urbanísticas que rigen en la ciudad. El objetivo, como ya avanzara el presidente de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, es actualizar y depurar las normas urbanísticas con la máxima de simplificar procesos. El documento se adelgazará casi un 40%, pasando de 534 artículos a 327, se quitarán normas que aluden a legislación ya derogada, desaparecerán otras que están duplicadas y otras muchas que ya se han quedado obsoletas. La nueva norma tiene de espejo a la Lista, la ley urbanística andaluza, que precisamente aboga por una simplificación de trámites siempre que se pueda.
En la práctica, lo que hace Urbanismo es preparar la llegada del futuro Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), cuya normativa será muy parecida (si no la misma) a la que resultará cuando finalice el proceso de innovación.
Las normas urbanísticas rigen prácticamente todo lo que se hace en la ciudad: cómo deben construirse las viviendas, qué anchura tiene que tener una acera, la altura máxima que puede alcanzar una industria o las consideraciones a tener en cuenta a la hora de hacer una piscina. Y mucho más. Ahora, esa norma se cambia y aquí están algunas de las modificaciones más llamativas.
Pasillos más anchos
En la edificación residencial se introducen una serie de cambios, algunos de mayor calado que otros. Uno que llama la atención es la ampliación del ancho mínimo que deben tener los pasillos de las viviendas, que pasará de 0,80 metros a 0,90. El objetivo de este cambio, explica la GMU, es “mejorar las condiciones de calidad de vida de las personas”.
Garajes más grandes
El cambio de la norma también conlleva establecer dimensiones más grandes para las plazas de garaje al entender que hay que adecuar la norma a “la realidad actual de los medios de transporte privados”. La modificación establece que cada plaza de garaje dispondrá de un espacio mínimo, libre de cualquier tipo de obstáculo, de 2,50 por 5 metros, cuando hasta ahora es de 2,20 por 4,50.
Se establece también la dimensión de las plazas para motocicletas y ciclomotores (2,40 por 1,50 metros) y para cuadriciclos y microcoches (3,20 por 2,10).
Cómputo de terrazas
El cambio conlleva también abordar una petición de arquitectos y promotores con el tema de las terrazas y el cómputo de sus metros dentro de la vivienda al completo. En este caso, la nueva normativa establece la exclusión del cómputo de las terrazas no voladas (hasta un máximo del 15% de la edificabilidad máxima permitida), entre otras cosas, “para fomentar la dotación de espacios exteriores privativos de calidad en los edificios, sin penalizar la superficie interior de las viviendas”.
Diseño del espacio público
Entre los grandes proyectos del actual gobierno municipal está el anillo verde, esa red de parques que rodea a la ciudad. La sostenibilidad y el medioambiente, esto ya se ha dicho, serán pilar clave del futuro PGOM, y esto ya se recoge en los cambios normativos que se proponen del PGOU. En este sentido, y entre muchas medidas, se incorpora la referencia al Plan Director de Arbolado de Córdoba, “para una mayor sostenibilidad ambiental” (ya estaban el Plan Director de la Bicicleta o la ordenanza de Movilidad).
Uno de los informes que van al consejo rector establecen, sobre este punto, que parte de los ajustes que se plantean caminan hacia “un ecosistema urbanístico más sostenible social, económica y ambientalmente. Se realizan cambios para el fomento de la dotación de espacios exteriores privativos de calidad en las viviendas, sin penalizar la superficie interior de las mismas, para el fomento de la regeneración urbana y para el reciclaje del patrimonio edificado”.
Y se añade que “se establecen nuevas recomendaciones para el diseño del espacio público (viales y zonas verdes), desde la óptica de la sostenibilidad social y ambiental, para una Córdoba más verde y funcional, con inclusión de recomendaciones para el diseño del anillo, principal proyecto de ciudad de Córdoba”.
Normativa arqueológica
Uno de los puntos que ya había avanzado Torrico sobre estas nuevas normas era la flexibilización de los informes arqueológicos necesarios para iniciar ciertas obras. Es cierto que hay muchos artículos que se modifican en este sentido, aunque siempre estableciéndose la protección de ciertos elementos. Entre otras cosas, los cambios dicen que “el Ayuntamiento actuará en coordinación con la Consejería de Cultura para asegurar la tutela del patrimonio arqueológico sin duplicar trámites”. Se busca, por lo tanto, simplificar la tramitación “insertando en un único procedimiento integrando la consideración de la variable arqueológica, tal como propugna la legislación autonómica”.
Más cambios
En cuanto a otras modificaciones, se introducen los términos “apartamentos turísticos” o “viviendas de uso turístico” en la normativa relativa al hospedaje y se establece la prohibición de abrir talleres de carpintería metálica, de cerrajería y de carpintería de madera en zonas residenciales.
Se permitirán, de forma excepcional, en las parcelas no edificadas del sistema y siempre que no se dificulte la ejecución del correspondiente equipamiento comunitario, otros usos y obras de carácter provisional (jardines y/o aparcamientos con superficie permeable, por ejemplo).
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