La obra del polígono empresarial de La Rinconada: una realidad más de dos años después

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba, reunido en sesión extraordinaria, dará hoy luz verde al proyecto de urbanización de los terrenos de La Rinconada donde se levantará el parque empresarial Gran Capitán, anexo a la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET). La aprobación inicial se dio a finales de 2023, es decir, que han tenido que transcurrir más de dos años para que todo quede listo para que las máquinas puedan entrar al terreno. El plazo previsto de las obras es de 36 meses contados a partir de la firma del acta de replanteo.

Pese a la buena noticia que supone la aprobación del proyecto -movilizará más de 38 millones de euros solo en la urbanización de las parcelas-, uno de los informes que va al consejo rector (el del servicio de Planeamiento) se muestra bastante tajante con la forma de proceder que en todo este asunto ha tenido el Ministerio de Transportes, que debía autorizar los trabajos.

Urbanismo señala de forma directa a la Dirección General de Carreteras (DGC), dependiente del citado ministerio, recordando que tenía tres meses para emitir el informe preceptivo sobre el proyecto, algo que no ha ocurrido. Lo que dice el informe municipal es que este retraso no puede bloquear una obra de importancia vital para la logística de la ciudad, y más aún para la propia BLET, cuyos servicios le llegarán directamente de la zona del polígono. Transcurrido ese plazo legal de tres meses, y sin haber tenido respuesta de Carreteras, lo que entienden los técnicos de Urbanismo es que opera el silencio administrativo positivo.

Vista aérea de los trabajos de urbanización de la BLET, en cuyo entorno irá el polígono de La Rinconada. / MANUEL MURILLO

Se determina, en el mismo documento, que Urbanismo puede seguir adelante porque la normativa estatal y autonómica permite continuar el procedimiento cuando un informe preceptivo no se emite en plazo, salvo excepciones que aquí no impedirían aplicar ese silencio favorable. Y es más, lo que se aprueba en el consejo rector no es solo el proyecto de urbanización, sino la declaración como cumplido del trámite pendiente con Carreteras.

Ayuntamiento y promotores han hecho su trabajo

El informe de Planeamiento indica que los promotores del polígono (la junta de compensación, los dueños de los terrenos) y el propio Ayuntamiento han cumplido con su parte. El documento destaca, entre otras cosas, que se ha tramitado el enlace con la autovía A-4 (que sí tiene ya el visto bueno material de Transportes y que conforma otra obra paralela a la urbanización), se ha constituido la garantía económica que se exigía y se ha formalizado la cesión de un tramo de la N-IV al Ayuntamiento.

"La actitud del Ayuntamiento/GMU evidencia lealtad institucional, mientras que la de la DGC, al rehusar a emitir informe aun tras cumplirse su condición, ha tensado esa lealtad", llega a afirmar el informe del servicio de Planeamiento, que, además, responsabiliza a Carreteras de la demora e insiste en ello una y otra vez, algo infrecuente en este tipo de documentos técnicos.

El tramo de N-IV que se queda el Ayuntamiento

Como condición para aprobar el proyecto de urbanización de los terrenos de La Rinconada donde va el parque empresarial, Carreteras estableció que el Ayuntamiento debía quedarse con un tramo de la antigua N-IV. El Ayuntamiento y la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental ya firmaron dicha cesión a principios de este mismo mes de marzo.

En este caso, el Estado cede al Ayuntamiento de Córdoba un tramo de casi 12 kilómetros de la antigua nacional, situado entre los terrenos del parque empresarial Gran Capitán y el cementerio de la Fuensanta. El Ayuntamiento asume la titularidad de los viales con todos sus elementos auxiliares y equipamientos y, por lo tanto, su conservación. En el acuerdo firmado, Carreteras asegura que el tramo que se cede está "en correcto estado".

Noticias relacionadas

El parque empresarial

La Rinconada cuenta con 1.916.342 metros cuadrados, de los que 849.623 son para la BLET y 581.420, para la zona industrial. Dentro del parque empresarial hay 91 parcelas, de las que 74 serán mayores de 2.000 metros cuadrados, y 17 tendrán entre 1.000 y 2.000. En el grupo de parcelas de mayor tamaño, gran parte oscila entre los 11.000 y 13.000 metros cuadrados, aunque también hay algunas de 16.000, 18.000 y 20.000.