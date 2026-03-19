Un nuevo ataque en Oriente Próximo dispara los precios del petróleo: estas son las gasolineras más baratas en Córdoba

El precio del combustible continúa su escalada y llega ya a niveles históricos en los últimos años. El conflicto de Oriente Próximo se refleja sin duda en la economía y afecta directamente en los precios de la energía y, por supuesto, al mercado del petróleo que no para de subir, debido al bloqueo del estrecho de Ormuz y a los múltiples ataques que se están sucediendo. De hecho, ayer se registró una fuerte subida tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones energéticas en Irán. Se trata de South Pars, el mayor yacimiento de gas natural en el mundo, que Teherán asegura ha sido atacada por Washington. El barril de Brent, la referencia de Europa, sube, de media, un 6% diario y marca ya marcar los 114 dólares.

Estas subidas se ven reflejadas directamente en los precios de la gasolina y el diésel y es justo en estas fechas en las que vuelven a cobrar importancia las energías limpias. En este contexto, especialmente delicado, el Gobierno prepara una batería de medidas para paliar los efectos económicos del conflicto que se darán a conocer mañana. Mientras tanto, en plena "guerra comercial" las empresas energéticas comienzan su propia batalla de descuentos que ya ha iniciado Repsol.

Así, según los últimos datos, el precio medio del litro de gasóleo en España se sitúa actualmente en los 1,645 euros, con lo que alcanza su precio máximo desde finales de octubre de 2023. En el caso del precio medio del litro de gasolina, se sitúa en los 1,600 euros, su nivel más alto desde principios de agosto de 2024, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE).

Surtidores de gasolina. / José Luis Roca

Ante esta situación, muchos conductores buscan la gasolinera más económica para repostar. El precio de la gasolina en Córdoba varía según la estación donde repostemos. Desde Diario CÓRDOBA recabamos los datos del Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio de Transición Ecológica con las estaciones de servicio que ofrecen el combustible más económico en la ciudad de Córdoba, con marcadores actualizados a las 8.00 horas de este jueves 19 de marzo.

En el caso de la gasolina 95, la horquilla de precios oscila entre 1,669 y 1,939, con una diferencia de 27 céntimos entre la más y la menos económica. Mientras que en el caso del diesel, los precios están entre 1,454 y 2,039 euros, con una diferencia de 58 céntimos.

Gasolineras baratas en Córdoba capital

Gasolina 95

En Córdoba ciudad el precio de la gasolina 95 puede fluctuar 19 céntimos entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:

Enerplus (Avenida de las Lonjas, s/n). Precio: 1,695 euros

Ballenoil (Avda. Libia, 34). Precio: 1,729 euros.

Ballenoil (Plaza de Colón, s/n). Precio: 1,729 euros.

Gasóleo A

En Córdoba ciudad el precio del gasoil puede fluctuar 56 céntimos entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:

Galp (Avenida Profesor Arnold J. Toynbee, 23). Precio: 1,454

Enerplus (Avenida de las Lonjas, s/n). Precio: 1,829 euros

Ballenoil (Avda. Libia, 34). Precio: 1,829 euros.

Las gasolineras más baratas de la provincia

Gasolina 95

En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 27 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia:

La Chica (La Carlota). Carretera A-445 Posadas-La Carlota Km 19,200. Precio: 1.669

AVIA (Montilla). Carretera N-331 Km. 41. Precio: 1,679

Plenergy (Priego de Córdoba). Avenida Granada, 15. Precio: 1,669 euros.

Gasóleo A

En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 58 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia: