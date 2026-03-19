Las mujeres obtienen mejor tasa de éxito académico en la Universidad de Córdoba: 91,2% frente a 86,9% en hombres

Las mujeres presentan mayores tasas de éxito académico que los hombres en la Universidad de Córdoba. Los datos del curso 2024-25 confirman una tendencia que ya se venía observando en los años anteriores y esta vez es de un 91,2% frente al 86,9% de los hombres. Además, en la comparación con el curso anterior la mejora es casi general: la tasa de éxito sube en 37 de las 39 titulaciones comparables tanto en hombres como en mujeres, es decir, en el 94,9% de los casos.

La ventaja femenina no es anecdótica, sino general. En el conjunto de 98 planes analizados, las mujeres presentan una tasa superior en 43, los hombres en 25 y en 30 hay empate. Si se observan solo los grados individuales, sin dobles titulaciones, la ventaja femenina es todavía más clara: en 25 de los 35 grados ellas tienen mejor tasa de éxito, frente a 10 en los que la ventaja es masculina.

Las mujeres "son más autoexigentes"

La interpretación de la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la UCO, Sara Pinzi, es que "no es que las mujeres estén más seleccionadas, sino que son más autoexigentes". En titulaciones tradicionalmente masculinizadas, "muchas estudiantes sienten que tienen que demostrar constantemente que están a la altura", añade y explica que esto está relacionado con fenómenos bien conocidos como el síndrome de la impostora y la persistencia de estereotipos de género.

Esa presión adicional, para Pinzi, se traduce en un mayor esfuerzo y, en consecuencia, en mejores resultados académicos. Pero, asegura, también tiene una cara menos visible, y es que "esa misma autoexigencia actúa como barrera de entrada, porque muchas chicas deciden no matricularse al percibir esos entornos como más exigentes o menos acogedores".

Entre las titulaciones con mayor volumen de créditos presentados por ambos sexos, hay seis grados en los que la ventaja femenina supera los cinco puntos y solo dos en los que la ventaja masculina rebasa ese umbral. Entre los casos con mayor ventaja femenina destacan Ciencias Ambientales, con un 80,7% de éxito en hombres frente al 89,1% en mujeres; Educación Infantil, 89,7% frente a 96,6%; Turismo, 87,6% frente a 94,3%; Ciencia y Tecnología de los Alimentos, 77,2% frente a 83,0%; Biología, 82,5% frente a 87,9%; e Ingeniería Eléctrica, 67,1% frente a 72,3%. Los únicos dos grandes grados en los que la ventaja masculina supera los cinco puntos son Ingeniería Civil, con un 78,1% frente a 71,6%, y Química, con un 79,3% frente a 73,5%.

Tasa de éxito en la Universidad de Córdoba por sexo. / CÓRDOBA

Las peores tasas de éxito, en general, se concentran en las ingenierías. Entre los títulos grandes sobresalen Ingeniería Eléctrica, con un 67,1% en hombres y un 72,3% en mujeres; Ingeniería Electrónica Industrial, 70,2% y 73,7%; Ingeniería Civil, 78,1% y 71,6%; e Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, 79,0% y 74,0%.

En los grados donde son minoría, la tasa de éxito de ellas es mayor

El cruce de estos datos con las matrículas refuerza una idea especialmente llamativa: incluso allí donde ellas son minoría, su tasa de éxito suele ser mayor. Vuelve a apreciarse en varias ingenierías, como en la Eléctrica, Electrónica Industrial, Mecánica, Informática o Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales. También hay titulaciones con mayoría femenina donde las mujeres no presentan la mejor tasa, como Química, Bioquímica, Medicina o Veterinaria. Es decir, una mayor presencia femenina no implica por sí sola una mayor ventaja en el rendimiento.

Para Sara Pinzi, el hecho de que las mujeres tengan mejores tasas de éxito "es una buena noticia, pero no debe ocultar que siguen existiendo desigualdades estructurales" y explica que el objetivo de la UCO no es solo que las mujeres obtengan mejores resultados, "sino que puedan acceder, permanecer y desarrollarse en cualquier ámbito del conocimiento en igualdad de condiciones y sin una sobreexigencia añadida".

La UCO sitúa sus políticas de igualdad en el enfoque de la "tubería con fugas", es decir, la pérdida progresiva de mujeres en las distintas etapas educativas y profesionales, con actuaciones desde la infancia hasta la inserción laboral y el liderazgo. Pinzi asume que los cambios serán lentos: no espera transformaciones profundas en dos o tres años, aunque sí una mejora progresiva si se consolidan las políticas actuales. Además, la Universidad busca impulsar una línea complementaria para trabajar también con los estudiantes varones para que puedan acceder a titulaciones feminizadas, poniendo en valor las carreras centradas en el cuidado y rompiendo estereotipos en ambos sentidos.