Manuel Torralbo Rodríguez formaliza su candidatura a la reelección como rector de la Universidad de Córdoba

El catedrático de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Córdoba y actual rector, Manuel Torralbo Rodríguez, ha formalizado la mañana de este jueves su candidatura a la reelección en el proceso electoral convocado para la elección de rector o rectora de la institución.

La solicitud ha sido presentada por vía telemática, conforme al calendario electoral, que fija el plazo de presentación entre el 19 y el 20 de marzo de 2026. Torralbo se convierte así en el primer aspirante en concurrir a este proceso.

La proclamación definitiva de candidaturas está prevista para el 6 de abril, según el calendario oficial. La campaña electoral se extenderá del 7 al 21 de abril y el proceso culminará con la celebración de las votaciones el próximo 23 de abril, mediante sistema de voto electrónico. Este día se hará la primera vuelta y si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, se celebrará una segunda vuelta, prevista para principios de mayo. En caso de que solo haya dos candidatos, podría no ser necesaria esa segunda vuelta. En concreto, se prevé que entre el 30 de abril y el 14 de mayo el proceso quede completamente resuelto.

Primeras elecciones con votación 'on line'

Será la primera vez que la UCO celebre elecciones a rector o rectora 100% on line. El software de votación ha sido desarrollado por la empresa SequentTech, especializada en voto electrónico verificable. Su tecnología ya se ha utilizado en procesos electorales de universidades, colegios profesionales y administraciones públicas, como el Ayuntamiento de Madrid, el de Lugo, la Asociación de Ingenieros o la de Cirujanos.

El proceso funciona así: los miembros de la comunidad universitaria podrán entrar con sus credenciales corporativas y el sistema verifica automáticamente si el votante está en el censo electoral y si tiene derecho a participar. Una vez autenticado, el usuario accede a una papeleta electrónica con las candidaturas y la opción de voto en blanco. Tras emitir el voto, el sistema separa por completo la identidad del votante del contenido del voto, «garantizando el anonimato y el secreto del sufragio». El voto se deposita en la urna electrónica de forma cifrada, de modo que no puede asociarse posteriormente a la persona que lo emitió. Además, se genera un código de verificación individual que permite al votante comprobar que su voto ha sido correctamente registrado en la urna electrónica, sin revelar en ningún momento la opción elegida.