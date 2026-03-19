Este es el listado de Cruces admitidas y excluidas en el Mayo Cordobés 2026

La Delegación de Fiestas y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Córdoba sigue desvelando los detalles del Mayo cordobés 2026. Este jueves, el Ayuntamiento de Córdoba publica en su tablón de anuncios digital el listado de admitidos y excluidos en el Concurso de Cruces de Mayo, que se celebrará entre el 29 de abril y el domingo 3 de mayo. Según este primer avance, este año serán 49 las entidades y colectivos participantes en el certamen que abre el calendario festivo. De este modo, el Ayuntamiento aprueba la instalación de 18 cruces en el casco histórico, 19 en barrios de la zona moderna y 12 más en recintos cerrados.

Además de estas hay seis más pendientes de admisión por distintos motivos y tres excluidas.

Cruces en el casco Histórico

Hermandad del Vía Crucis del Santo Cristo de la Salud, plaza de la Trinidad Asociación La Medina, plaza Jerónimo Páez Hermandad del Calvario, plaza de las Cañas Hermandad y Cofradía de Nazarenos Congregantes del Cristo de la Buena Muerte, plaza San Ignacio de Loyola Hermandad y Cofradía Nuestro Padre Jesús de los Reyes en su Entrada Triunfal Jerusalén y María Santísima de la Victoria, plaza de San Agustín Hermandad de la Misericordia, plaza de San Pedro Hermandad Nuestra Señora del Socorro, plaza del Socorro Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, plaza del Padre Cristóbal Hermandad Cristo de las Penas de Santiago, plaza de San Andrés Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Oración en el Huerto, plaza de San Francisco Franciscana Hermandad de la Santa Cruz en el Monte Calvario y María Santísima en su Soledad, plaza de la Lagunilla Real e Ilustre Hermandad de Nuestro Señor Resucitado y María Santísima Reina de Nuestra Alegría, plaza Conde de Priego Hermandad Penitencial y Cofradía de Nazarenos de la Santa Faz de Nuestro Señor Jesucristo, plaza de la Compañía Hermandad de la Paz y Esperanza, plaza Nuestra Señora de la Paz y Esperanza Hermandad del Buen Suceso, plaza San Andrés Hermandad del Císter, plaza Cardenal Toledo Hermandad de la Sentencia , plaza San Felipe Hermandad de la Expiración, sacristía Iglesia Santa Marina

Preparativos cruces de mayo / Manuel Murillo / COR

Zonas Modernas

Asociación Colega de Córdoba, Plaza de España Asociación Vecinal Cañero Nuevo, calle Párroco Bartolomé Blanco Hermandad del Santísimo Cristo del Amor, Avda. Fray Albino, frente a la Calahorra Asociación Vecinal Huerta del Rey, calle Cairuán Asociación Vecinal Promisión, plaza de los Ríos, Barriada de Villarrubia Hermandad del Santísimo Cristo del Caído y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad, plaza Flor del Olivo Asociación Vecinal San José Obrero, en el llano anexo al Paseo Antonio Gala Hermandad de la Merced, jardines Músico Pedro Gámez Laserna Parroquia Santuario Nuestra Señora de la Fuensanta, plaza del Santuario Casa Regional de Castilla La Mancha, jardines Presidente Adolfo Suárez Hermandad Penitencial de las Cinco Llagas, plaza del Jazmín Hermandad Santísimo. Cristo de las Lágrimas, plaza de la Marina Española Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena, calle José Dámaso Pepete Hermandad del Santísimo Cristo del Descendimiento, jardines del Rocío (Miraflores) Asociación Cultural Los Quintos, bulevar Hernán Ruiz Hermandad de la Quinta Angustia, bulevar Plaza de Colón y Jardines del Vial Hermandad de la Pasión, bulevar entre calles Emilia Pardo Bazán y Nuestro Padre Jesús Caído Hermandad de la Estrella, pasajes de las Almunias Colegio Agentes Comerciales, avenida Turruñuelos con Abderramán I

Recintos Cerrados

Club de Matrimonios La Unión, calle Bilbao, 1 Hermandad del Santo Sepulcro, recinto Triunfo de San Rafael, C/ Torrijos R.V.I. Hdad Servita Nuestra Señora de los Dolores y el Santísimo Cristo de la Clemencia, plaza de Capuchinos Casa Sevilla, Ronda de Andújar, 17 ACOPINB, instalaciones Deportivas El Carmen ACPACYS, calle Dolores Ibarruri, 2 Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Divino Salvador en su Prendimiento, calle María Auxiliadora, 12 Asociación Vecinal Arenal Arcángel, calle Periodista José Luis Córdoba, 8 (Instalaciones Deportivas Enrique Puga) Hermandad Penitencia del Santo Cristo de Gracia, calle Queso, 5 Asociación Amigos del Gazpacho, calle Doce de Octubre, 1 y 3 Asociación Vecinal Alcázar Viejo, calle San Basilio, 13. Torre de Belén Hermandad de Nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de la Esperanza, calle Escañuela, 10

Cruz de Mayo en la calle Queso. / Víctor Castro

Entidades pendientes de admisión provisional al concurso

Peña Cordobesista Amigos de Lorena y Manolín (zonas modernas) Asociación Cultural Es Vida (zonas modernas) Parroquia Nuestra Señora del Carmen (casco histórico) Asociación Cultural Social Tradición Cordobesa (zonas modernas) Peña Cultural y Deportiva KSI 500 (zonas modernas) Hermandad del Rescatado (zonas modernas)

Entidades excluidas