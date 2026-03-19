Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en TrassierraGuarderíasOcioCCFEl tiempoMesa de inundacionesManuel TorralboAccidente AdamuzCervantes en Córdoba
instagramlinkedin

Ayuntamiento de Córdoba

Este es el listado de Cruces admitidas y excluidas en el Mayo Cordobés 2026

El Ayuntamiento de Córdoba ha publicado la lista de las cruces de mayo admitidas, con un total de 49 entidades participantes en el concurso que se celebrará entre finales de abril y principios de mayo.

Cruz de Mayo de la AVV Álcazar viejo.

Cruz de Mayo de la AVV Álcazar viejo. / v

Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

La Delegación de Fiestas y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Córdoba sigue desvelando los detalles del Mayo cordobés 2026. Este jueves, el Ayuntamiento de Córdoba publica en su tablón de anuncios digital el listado de admitidos y excluidos en el Concurso de Cruces de Mayo, que se celebrará entre el 29 de abril y el domingo 3 de mayo. Según este primer avance, este año serán 49 las entidades y colectivos participantes en el certamen que abre el calendario festivo. De este modo, el Ayuntamiento aprueba la instalación de 18 cruces en el casco histórico, 19 en barrios de la zona moderna y 12 más en recintos cerrados.

Además de estas hay seis más pendientes de admisión por distintos motivos y tres excluidas.

Cruces en el casco Histórico

  1. Hermandad del Vía Crucis del Santo Cristo de la Salud, plaza de la Trinidad
  2. Asociación La Medina, plaza Jerónimo Páez
  3. Hermandad del Calvario, plaza de las Cañas
  4. Hermandad y Cofradía de Nazarenos Congregantes del Cristo de la Buena Muerte, plaza San Ignacio de Loyola
  5. Hermandad y Cofradía Nuestro Padre Jesús de los Reyes en su Entrada Triunfal Jerusalén y María Santísima de la Victoria, plaza de San Agustín
  6. Hermandad de la Misericordia, plaza de San Pedro
  7. Hermandad Nuestra Señora del Socorro, plaza del Socorro
  8. Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, plaza del Padre Cristóbal
  9. Hermandad Cristo de las Penas de Santiago, plaza de San Andrés
  10. Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Oración en el Huerto, plaza de San Francisco
  11. Franciscana Hermandad de la Santa Cruz en el Monte Calvario y María Santísima en su Soledad, plaza de la Lagunilla
  12. Real e Ilustre Hermandad de Nuestro Señor Resucitado y María Santísima Reina de Nuestra Alegría, plaza Conde de Priego
  13. Hermandad Penitencial y Cofradía de Nazarenos de la Santa Faz de Nuestro Señor Jesucristo, plaza de la Compañía
  14. Hermandad de la Paz y Esperanza, plaza Nuestra Señora de la Paz y Esperanza
  15. Hermandad del Buen Suceso, plaza San Andrés
  16. Hermandad del Císter, plaza Cardenal Toledo
  17. Hermandad de la Sentencia , plaza San Felipe
  18. Hermandad de la Expiración, sacristía Iglesia Santa Marina
Preparativos cruces de mayo

Preparativos cruces de mayo / Manuel Murillo / COR

Zonas Modernas

  1. Asociación Colega de Córdoba, Plaza de España
  2. Asociación Vecinal Cañero Nuevo, calle Párroco Bartolomé Blanco
  3. Hermandad del Santísimo Cristo del Amor, Avda. Fray Albino, frente a la Calahorra
  4. Asociación Vecinal Huerta del Rey, calle Cairuán
  5. Asociación Vecinal Promisión, plaza de los Ríos, Barriada de Villarrubia
  6. Hermandad del Santísimo Cristo del Caído y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad, plaza Flor del Olivo
  7. Asociación Vecinal San José Obrero, en el llano anexo al Paseo Antonio Gala
  8. Hermandad de la Merced, jardines Músico Pedro Gámez Laserna
  9. Parroquia Santuario Nuestra Señora de la Fuensanta, plaza del Santuario
  10. Casa Regional de Castilla La Mancha, jardines Presidente Adolfo Suárez
  11. Hermandad Penitencial de las Cinco Llagas, plaza del Jazmín
  12. Hermandad Santísimo. Cristo de las Lágrimas, plaza de la Marina Española
  13. Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena, calle José Dámaso Pepete
  14. Hermandad del Santísimo Cristo del Descendimiento, jardines del Rocío (Miraflores)
  15. Asociación Cultural Los Quintos, bulevar Hernán Ruiz
  16. Hermandad de la Quinta Angustia, bulevar Plaza de Colón y Jardines del Vial
  17. Hermandad de la Pasión, bulevar entre calles Emilia Pardo Bazán y Nuestro Padre Jesús Caído
  18. Hermandad de la Estrella, pasajes de las Almunias
  19. Colegio Agentes Comerciales, avenida Turruñuelos con Abderramán I

Recintos Cerrados

  1. Club de Matrimonios La Unión, calle Bilbao, 1
  2. Hermandad del Santo Sepulcro, recinto Triunfo de San Rafael, C/ Torrijos
  3. R.V.I. Hdad Servita Nuestra Señora de los Dolores y el Santísimo Cristo de la Clemencia, plaza de Capuchinos
  4. Casa Sevilla, Ronda de Andújar, 17
  5. ACOPINB, instalaciones Deportivas El Carmen
  6. ACPACYS, calle Dolores Ibarruri, 2
  7. Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Divino Salvador en su Prendimiento, calle María Auxiliadora, 12
  8. Asociación Vecinal Arenal Arcángel, calle Periodista José Luis Córdoba, 8 (Instalaciones Deportivas Enrique Puga)
  9. Hermandad Penitencia del Santo Cristo de Gracia, calle Queso, 5
  10. Asociación Amigos del Gazpacho, calle Doce de Octubre, 1 y 3
  11. Asociación Vecinal Alcázar Viejo, calle San Basilio, 13. Torre de Belén
  12. Hermandad de Nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de la Esperanza, calle Escañuela, 10
Cruz de Mayo en un patio cordobés, este fin de semana.

Cruz de Mayo en la calle Queso. / Víctor Castro

Entidades pendientes de admisión provisional al concurso

  1. Peña Cordobesista Amigos de Lorena y Manolín (zonas modernas)
  2. Asociación Cultural Es Vida (zonas modernas)
  3. Parroquia Nuestra Señora del Carmen (casco histórico)
  4. Asociación Cultural Social Tradición Cordobesa (zonas modernas)
  5. Peña Cultural y Deportiva KSI 500 (zonas modernas)
  6. Hermandad del Rescatado (zonas modernas)

Noticias relacionadas y más

Entidades excluidas

  1. Asociación Sonrisa de Lunares (Casco Histórico)
  2. La Puñetera (Zonas Modernas)
  3. Alejandro Moreno Otero

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un motorista en Córdoba tras ser arrollado por un camión en la avenida de Libia
  2. El hombre hallado en Trassierra no habría fallecido por causas naturales
  3. Los centros comerciales de Córdoba avanzan a distinto ritmo: el Zoco se reactiva mientras otros esperan el impulso de marcas grandes
  4. Dónde comer en la sierra de Córdoba: cinco restaurantes perfectos para un día en la naturaleza
  5. El Pleno de Córdoba aprueba la construcción de un restaurante de tres plantas en la plaza de la Corredera
  6. Un terremoto de 4,4 grados y epicentro en el mar de Alborán se deja sentir en la provincia de Córdoba
  7. Mi hijo ya no está': el padre del comerciante hallado muerto en Trassierra abre su taller por última vez
  8. El giro que amenaza la Semana Santa de Córdoba: estos son los días con posibilidad de lluvia

Manuel Torralbo Rodríguez formaliza su candidatura a la reelección como rector de la Universidad de Córdoba

Manuel Torralbo Rodríguez formaliza su candidatura a la reelección como rector de la Universidad de Córdoba

La Cuesta del Bailío pierde a su vecino más antiguo: el Ayuntamiento tala el majestuoso ciprés

La Cuesta del Bailío pierde a su vecino más antiguo: el Ayuntamiento tala el majestuoso ciprés

El juez rechaza poner en libertad al detenido por el atropello mortal de una joven en Puente Genil

El juez rechaza poner en libertad al detenido por el atropello mortal de una joven en Puente Genil

El Cabildo restaura el retablo de la capilla de San Miguel de la Mezquita-Catedral de Córdoba tras invertir 55.400 euros

El Cabildo restaura el retablo de la capilla de San Miguel de la Mezquita-Catedral de Córdoba tras invertir 55.400 euros

Este es el listado de Cruces admitidas y excluidas en el Mayo Cordobés 2026

Este es el listado de Cruces admitidas y excluidas en el Mayo Cordobés 2026

La familia del cordobés preso en Guinea Ecuatorial envía un SOS al Papa

La familia del cordobés preso en Guinea Ecuatorial envía un SOS al Papa

Ni cámaras ni testigos: investigación "a la vieja usanza" para esclarecer la muerte de un joven en Trassierra

Ni cámaras ni testigos: investigación "a la vieja usanza" para esclarecer la muerte de un joven en Trassierra

Un total de 22 comercios cordobeses competirán en el concurso de escaparates de Valdeolleros y Santa Rosa

Un total de 22 comercios cordobeses competirán en el concurso de escaparates de Valdeolleros y Santa Rosa
Tracking Pixel Contents