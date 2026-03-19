Jota (History Jota), historiador: "Todos los indicios apuntan a que Cervantes estudió en un colegio de Córdoba que todavía está en activo"

El historiador Jota (History Jota, en TikTok) ha compartido una hipótesis, no tan conocida, sobre la vida de Miguel de Cervantes. Según todos los indicios, Cervantes pudo haber estudiado en Córdoba, en un colegio jesuita que todavía sigue activo.

Aunque no existe evidencia documental definitiva, esta teoría, que ya se dio a conocer hace unos años mediante un documental, recuerda la relación de Cervantes con el sur de España y su formación intelectual. Cabe recordar que el investigador José de Contreras y Saro sostuvo en 2024 que el dramaturgo nació también en Córdoba.

La familia Cervantes y su mudanza a Córdoba

La versión oficial es que Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares en 1547, mientras su padre, Rodrigo, estaba preso por deudas, como explica el divulgador. Tras la liberación de Rodrigo, la familia tuvo que empezar de cero y decidió mudarse a Córdoba, donde su abuelo Juan de Cervantes gozaba de buena posición social. Juan era propietario urbano y un testigo relevante en actos notariales.

Jota sigue tirando del hilo y explica que uno de los actos notariales donde Juan de Cervantes actuó como testigo fue la fundación del Colegio de Santa Catalina, dirigido por la orden de los jesuitas. Hoy, este colegio se conoce como el Colegio de la Inmaculada Concepción, y ha sido un centro educativo de referencia en Córdoba durante siglos.

Este colegio no solo es famoso por su historia, sino también por haber acogido a figuras literarias como Luis de Góngora. Según los indicios históricos de los que habla el popular divulgador, Cervantes también pudo haber estudiado allí, aunque no se conserva la matrícula que lo confirme.

La formación jesuita

¿Qué datos sostienen esta teoría? Jota señala que la familia Cervantes era cristiana conversa y que, en aquella época, muchas instituciones educativas discriminaban entre cristianos, pero la orden jesuita era más progresista y abierta.

El Colegio de Santa Catalina era el gran centro educativo en el sur de España y la conexión familiar de Cervantes con el colegio a través de su abuelo Juan habría facilitado la entrada de Miguel.

Debate entre historiadores

El divulgador matiza que no todos los expertos en la vida de Cervantes están de acuerdo con esta teoría. La ausencia de registros de matrícula hace que la historia no pueda considerarse un hecho comprobado.

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Sin embargo, para el historiador, la coincidencia de estos indicios sugiere que la relación de Cervantes con Córdoba es más profunda de lo que muchos creen.Aunque no haya evidencia documental definitiva, Córdoba podría haber sido un lugar clave en la formación de Miguel de Cervantes.