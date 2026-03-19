Sanidad
El Imibic reúne a más de 100 especialistas en Córdoba en unas jornadas para prevenir y controlar la leishmaniosis
La jornada 'Lucha frente a la leishmaniosis desde una perspectiva one health' profundiza en la epidemiología de la enfermedad en Andalucía con un enfoque integral
El Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) ha acogido este jueves la jornada científica Lucha frente a la leishmaniosis desde una perspectiva one health, que ha reunido a más de 100 especialistas en salud pública, veterinaria y biomedicina.
El evento, enmarcado en el proyecto LeishAndalus, financiado por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, tiene el objetivo de profundizar en la epidemiología de la leishmaniosis humana y animal en Andalucía desde un enfoque integral de Una sola salud (one health). La iniciativa pretende fomentar la colaboración interdisciplinaria entre profesionales y ofrecer estrategias prácticas para la prevención y el control de esta enfermedad zoonótica.
Participación de primer nivel
El acto inaugural ha contado con la presencia de destacados representantes del ámbito científico y sanitario como Manuel Fernández Zurbarán, director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica; Daniel Quesada Sánchez, director general de la Producción Agrícola y Ganadera; Juan Ramón Pérez Valenzuela, director general de Política Forestal y Biodiversidad, María José Polo Gómez, vicerrectora de Política Científica de la Universidad de Córdoba o María Ángeles Risalde Moya, directora del Centro Andaluz de Investigación de Zoonosis y Enfermedades Emergentes (Caizem), así como Francisco Triviño Tarradas, director gerente del Hospital Universitario Reina Sofía y José María de Torres Medina, presidente del Colegio de Veterinarios de Córdoba y de la Unión Profesional Sanitaria de Córdoba.
La jornada se estructura en tres bloques principales: uno enfocado en epidemiología de la leishmaniosis en Andalucía; diagnóstico de la leishmaniosis, con ponencias sobre diagnóstico humano y animal por Miguel Juan Cencerrado (Hospital Infanta Margarita), Guadalupe Miró Corrales (Universidad Complutense de Madrid) y Begoña Monge Maíllo (Hospital Universitario Ramón y Cajal). En prevención y control de la leishmaniosis ha habido conferencias sobre prevención y concienciación social a cargo de Estefanía López Cabrera (Hospital Universitario Reina Sofía) e Ignacio Fernández Gómez (Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba), así como una mesa redonda moderada por Joaquina Martín Sánchez (Universidad de Granada).
Además, tuvo lugar la presentación del Proyecto LeishAndalus, a cargo de Moisés Gonzálvez Juan (Universidad de Córdoba), con la moderación de Ulises Ameyugo Catalán (Junta de Andalucía).
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