El Imibic reúne a más de 100 especialistas en Córdoba en unas jornadas para prevenir y controlar la leishmaniosis

El Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) ha acogido este jueves la jornada científica Lucha frente a la leishmaniosis desde una perspectiva one health, que ha reunido a más de 100 especialistas en salud pública, veterinaria y biomedicina.

El evento, enmarcado en el proyecto LeishAndalus, financiado por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, tiene el objetivo de profundizar en la epidemiología de la leishmaniosis humana y animal en Andalucía desde un enfoque integral de Una sola salud (one health). La iniciativa pretende fomentar la colaboración interdisciplinaria entre profesionales y ofrecer estrategias prácticas para la prevención y el control de esta enfermedad zoonótica.

Participación de primer nivel

El acto inaugural ha contado con la presencia de destacados representantes del ámbito científico y sanitario como Manuel Fernández Zurbarán, director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica; Daniel Quesada Sánchez, director general de la Producción Agrícola y Ganadera; Juan Ramón Pérez Valenzuela, director general de Política Forestal y Biodiversidad, María José Polo Gómez, vicerrectora de Política Científica de la Universidad de Córdoba o María Ángeles Risalde Moya, directora del Centro Andaluz de Investigación de Zoonosis y Enfermedades Emergentes (Caizem), así como Francisco Triviño Tarradas, director gerente del Hospital Universitario Reina Sofía y José María de Torres Medina, presidente del Colegio de Veterinarios de Córdoba y de la Unión Profesional Sanitaria de Córdoba.

Asistentes a las jornadas. / AJ González

La jornada se estructura en tres bloques principales: uno enfocado en epidemiología de la leishmaniosis en Andalucía; diagnóstico de la leishmaniosis, con ponencias sobre diagnóstico humano y animal por Miguel Juan Cencerrado (Hospital Infanta Margarita), Guadalupe Miró Corrales (Universidad Complutense de Madrid) y Begoña Monge Maíllo (Hospital Universitario Ramón y Cajal). En prevención y control de la leishmaniosis ha habido conferencias sobre prevención y concienciación social a cargo de Estefanía López Cabrera (Hospital Universitario Reina Sofía) e Ignacio Fernández Gómez (Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba), así como una mesa redonda moderada por Joaquina Martín Sánchez (Universidad de Granada).

Además, tuvo lugar la presentación del Proyecto LeishAndalus, a cargo de Moisés Gonzálvez Juan (Universidad de Córdoba), con la moderación de Ulises Ameyugo Catalán (Junta de Andalucía).