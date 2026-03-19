Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mujeres UCOSeguridad S. SantaPalcosAnónimo AdamuzEl tiempoMiradorRevolvingAccidente av. LibiaAgenda del finde
instagramlinkedin

Agenda

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 19 de marzo de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.

‘Sabios entre Córdoba y Qayrawán: el viaje del conocimiento’

‘Sabios entre Córdoba y Qayrawán: el viaje del conocimiento’ / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Conferencia

‘Sabios entre Córdoba y Qayrawán: el viaje del conocimiento’

Dentro del ciclo Espacios amaziges, tendrá lugar la conferencia Sabios entre Córdoba y Qayrawán: el viaje del conocimiento, a cargo de María Crego, de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). La entrada es libre.

CÓRDOBA. Casa Árabe.

Samuel de los Santos Gener, 9.

De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

Ciclo mujer

Puesta en escena de ‘Inés de Ulloa’

Dentro del ciclo Mujer, se pone en escena Inésde Ulloa. Dirección: Pedro Hofhuis. De Sergio Rubio, a partir de las obras de Zorrilla y Claramonte por la Compañía Jóvenes Clásicos.

CÓRDOBA.Teatro Góngora.

Jesús y María.

20.00 horas.

Presentación

‘Entre las hojas escondido’

Presentación del libro Entre las hojas escondido, de David Muñoz Mateos. Editorial Muñeca Infinita.

CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala.

Ambrosio de Morales, 20.

19.00 horas.

Festival Música Contemporánea

Concierto del Trío Arbós

El Trío Arbós, que forman Juan Carlos Garvayo, piano; Ferdinando Trematore, violín; y José Miguel Gómez, violonchelo, estrenará obras de los compositores Manuel Busto, Enric Palomar y Alberto Carretero. La entrada es libre hasta cubrir aforo.

CÓRDOBA. Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco.

Ángel Saavedra, 2.

20.00 horas.

Música

Concierto de la Orquesta de Córdoba

Guiar el camino, concierto de la Orquesta de Córdoba bajo la dirección y piano de Iván Martín. Localidades: de 10 a 27 euros.

CÓRDOBA. Gran Teatro.

Buelvar del Gran Capitán.

20.00 horas.

El Café de los Jueves

Presentación del libro ‘Volver a Lanjarón’

Se presenta Volver a Lanjarón, de Fernando Carrasco. La entrada es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Bibl. C.C. Poniente Sur.

Junto a Plaza de Toros.

18.00 horas.

Cultura en red

Monólogo poetizado

Tejedoras de ciclos. Un viaje por la alquimia femenina, monólogo poetizado con Lúa Santos. Entrada libre.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Centro Cívico Norte.

Distrito Norte Sierra.

18.00 horas.

8M

‘Homo ausente, cosas que un hombre no haría’

Puesta en escena a cargo de la compañía Señora de Rojo.

CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala.

Avda. Ronda del Marrubial, s/n.

18.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un motorista en Córdoba tras ser arrollado por un camión en la avenida de Libia
  2. El hombre hallado en Trassierra no habría fallecido por causas naturales
  3. Los centros comerciales de Córdoba avanzan a distinto ritmo: el Zoco se reactiva mientras otros esperan el impulso de marcas grandes
  4. Dónde comer en la sierra de Córdoba: cinco restaurantes perfectos para un día en la naturaleza
  5. El Pleno de Córdoba aprueba la construcción de un restaurante de tres plantas en la plaza de la Corredera
  6. Un terremoto de 4,4 grados y epicentro en el mar de Alborán se deja sentir en la provincia de Córdoba
  7. Mi hijo ya no está': el padre del comerciante hallado muerto en Trassierra abre su taller por última vez
  8. El giro que amenaza la Semana Santa de Córdoba: estos son los días con posibilidad de lluvia

Jota (History Jota), historiador: "Todos los indicios apuntan a que Cervantes estudió en un colegio de Córdoba que todavía está en activo"

Jota (History Jota), historiador: "Todos los indicios apuntan a que Cervantes estudió en un colegio de Córdoba que todavía está en activo"

La Aemet avisa: Córdoba encara un nuevo episodio de lluvias por el impacto de la borrasca Therese

La Aemet avisa: Córdoba encara un nuevo episodio de lluvias por el impacto de la borrasca Therese

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 19 de marzo de 2026

La obra del polígono empresarial de La Rinconada: una realidad más de dos años después

La obra del polígono empresarial de La Rinconada: una realidad más de dos años después

Efecto bola de nieve: la Audiencia Provincial de Córdoba anula una tarjeta 'revolving' y obliga a devolver casi 10.000 euros

Efecto bola de nieve: la Audiencia Provincial de Córdoba anula una tarjeta 'revolving' y obliga a devolver casi 10.000 euros

De Siloé a Loquillo: estos son los nueve conciertos del Festival de la Guitarra de Córdoba en La Axerquía

De Siloé a Loquillo: estos son los nueve conciertos del Festival de la Guitarra de Córdoba en La Axerquía

Las mujeres obtienen mejor tasa de éxito académico en la Universidad de Córdoba: 91,2% frente a 86,9% en hombres

Las mujeres obtienen mejor tasa de éxito académico en la Universidad de Córdoba: 91,2% frente a 86,9% en hombres
Tracking Pixel Contents