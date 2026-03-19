Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 19 de marzo de 2026

Conferencia

‘Sabios entre Córdoba y Qayrawán: el viaje del conocimiento’

Dentro del ciclo Espacios amaziges, tendrá lugar la conferencia Sabios entre Córdoba y Qayrawán: el viaje del conocimiento, a cargo de María Crego, de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). La entrada es libre.

CÓRDOBA. Casa Árabe. Samuel de los Santos Gener, 9. De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

Ciclo mujer

Puesta en escena de ‘Inés de Ulloa’

Dentro del ciclo Mujer, se pone en escena Inésde Ulloa. Dirección: Pedro Hofhuis. De Sergio Rubio, a partir de las obras de Zorrilla y Claramonte por la Compañía Jóvenes Clásicos.

CÓRDOBA.Teatro Góngora. Jesús y María. 20.00 horas.

Presentación

‘Entre las hojas escondido’

Presentación del libro Entre las hojas escondido, de David Muñoz Mateos. Editorial Muñeca Infinita.

CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala. Ambrosio de Morales, 20. 19.00 horas.

Festival Música Contemporánea

Concierto del Trío Arbós

El Trío Arbós, que forman Juan Carlos Garvayo, piano; Ferdinando Trematore, violín; y José Miguel Gómez, violonchelo, estrenará obras de los compositores Manuel Busto, Enric Palomar y Alberto Carretero. La entrada es libre hasta cubrir aforo.

CÓRDOBA. Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco. Ángel Saavedra, 2. 20.00 horas.

Música

Concierto de la Orquesta de Córdoba

Guiar el camino, concierto de la Orquesta de Córdoba bajo la dirección y piano de Iván Martín. Localidades: de 10 a 27 euros.

CÓRDOBA. Gran Teatro. Buelvar del Gran Capitán. 20.00 horas.

El Café de los Jueves

Presentación del libro ‘Volver a Lanjarón’

Se presenta Volver a Lanjarón, de Fernando Carrasco. La entrada es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Bibl. C.C. Poniente Sur. Junto a Plaza de Toros. 18.00 horas.

Cultura en red

Monólogo poetizado

Tejedoras de ciclos. Un viaje por la alquimia femenina, monólogo poetizado con Lúa Santos. Entrada libre.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Centro Cívico Norte. Distrito Norte Sierra. 18.00 horas.

8M

‘Homo ausente, cosas que un hombre no haría’

Puesta en escena a cargo de la compañía Señora de Rojo.