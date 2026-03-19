Este es el horario especial de la Mezquita-Catedral de Córdoba durante la Semana Santa 2026 para visitas y oficios

La Mezquita-Catedral de Córdoba adaptará sus horarios con motivo de la Semana Santa 2026, que se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril. Como es habitual en estas fechas, el templo prioriza los actos litúrgicos, lo que implica importantes restricciones en las visitas turísticas, especialmente en los días centrales.

Durante esta semana, el monumento reducirá progresivamente el acceso turístico hasta cerrar completamente a visitantes desde el miércoles 1 de abril, coincidiendo con el inicio de los actos más relevantes del calendario religioso.

Horario de visitas turísticas

Estos son los horarios oficiales para quienes deseen visitar el monumento durante la Semana Santa:

Domingo 29 de marzo : 8.30-10.00/14.00-17.00

: 8.30-10.00/14.00-17.00 Lunes 30 de marzo : 10.00-18.30

: 10.00-18.30 Martes 31 de marzo : 10.00-18.30

: 10.00-18.30 Miércoles 1 de abril : Sin visitas

: Sin visitas Jueves Santo (2 de abril) : Sin visitas

: Sin visitas Viernes Santo (3 de abril) : Sin visitas

: Sin visitas Sábado 4 de abril : Sin visitas

: Sin visitas Domingo 5 de abril: Sin visitas

En resumen: los últimos días para visitas turísticas serán el lunes 30 y martes 31 de marzo. A partir del miércoles, el recinto permanecerá cerrado al turismo.

Turistas tomando fotos en la Mezquita-Catedral. / Víctor Castro

Horarios de culto en la Mezquita-Catedral

Aunque las visitas turísticas se suspenden, la actividad religiosa continúa durante toda la semana.

Domingo 29 de marzo

Altar Mayor

Eucaristía: 12.00 y 13.30

Confesiones: 12.00-12.45 y 13.30-14.00

Parroquia del Sagrario

Eucaristía: 10.00 y 11.00

Del lunes al viernes

Coro Catedralicio

Eucaristía: 09.30

Confesiones: 09.30-10.15

Parroquia del Sagrario

Eucaristía: 12.30

Sábado 4 de abril

Coro Catedralicio

Eucaristía: 09.30

Confesiones: 09.30-10.15

Domingo 5 de abril

Altar Mayor

Eucaristía: 12.00 y 13.30

Confesiones: 12.00-12:45 y 13.30-14.00

Parroquia del Sagrario

Eucaristía: 10.00 y 11.00

Misa en la Catedral. / Córdoba

Recomendaciones para visitantes

Si planeas viajar a Córdoba durante estas fechas, es fundamental organizar la visita con antelación. La Semana Santa es uno de los momentos de mayor afluencia turística y devocional del año, por lo que es recomendable visitar la Mezquita-Catedral antes del miércoles 1 de abril.

En este enlace puedes consultar el calendario completo de la Semana Santa en Córdoba, y en este otro cómo puedes ver las procesiones desde el Patio de los Naranjos.