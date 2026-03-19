Semana Santa 2026 en Córdoba
Este es el horario especial de la Mezquita-Catedral de Córdoba durante la Semana Santa 2026 para visitas y oficios
Como es habitual en estas fechas, el templo prioriza los actos litúrgicos, lo que implica importantes restricciones en las visitas turísticas
La Mezquita-Catedral de Córdoba adaptará sus horarios con motivo de la Semana Santa 2026, que se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril. Como es habitual en estas fechas, el templo prioriza los actos litúrgicos, lo que implica importantes restricciones en las visitas turísticas, especialmente en los días centrales.
Durante esta semana, el monumento reducirá progresivamente el acceso turístico hasta cerrar completamente a visitantes desde el miércoles 1 de abril, coincidiendo con el inicio de los actos más relevantes del calendario religioso.
Horario de visitas turísticas
Estos son los horarios oficiales para quienes deseen visitar el monumento durante la Semana Santa:
- Domingo 29 de marzo: 8.30-10.00/14.00-17.00
- Lunes 30 de marzo: 10.00-18.30
- Martes 31 de marzo: 10.00-18.30
- Miércoles 1 de abril: Sin visitas
- Jueves Santo (2 de abril): Sin visitas
- Viernes Santo (3 de abril): Sin visitas
- Sábado 4 de abril: Sin visitas
- Domingo 5 de abril: Sin visitas
En resumen: los últimos días para visitas turísticas serán el lunes 30 y martes 31 de marzo. A partir del miércoles, el recinto permanecerá cerrado al turismo.
Horarios de culto en la Mezquita-Catedral
Aunque las visitas turísticas se suspenden, la actividad religiosa continúa durante toda la semana.
Domingo 29 de marzo
Altar Mayor
- Eucaristía: 12.00 y 13.30
- Confesiones: 12.00-12.45 y 13.30-14.00
Parroquia del Sagrario
- Eucaristía: 10.00 y 11.00
Del lunes al viernes
Coro Catedralicio
- Eucaristía: 09.30
- Confesiones: 09.30-10.15
Parroquia del Sagrario
- Eucaristía: 12.30
Sábado 4 de abril
Coro Catedralicio
- Eucaristía: 09.30
- Confesiones: 09.30-10.15
Domingo 5 de abril
Altar Mayor
- Eucaristía: 12.00 y 13.30
- Confesiones: 12.00-12:45 y 13.30-14.00
Parroquia del Sagrario
- Eucaristía: 10.00 y 11.00
Recomendaciones para visitantes
Si planeas viajar a Córdoba durante estas fechas, es fundamental organizar la visita con antelación. La Semana Santa es uno de los momentos de mayor afluencia turística y devocional del año, por lo que es recomendable visitar la Mezquita-Catedral antes del miércoles 1 de abril.
En este enlace puedes consultar el calendario completo de la Semana Santa en Córdoba, y en este otro cómo puedes ver las procesiones desde el Patio de los Naranjos.
- Fallece un motorista en Córdoba tras ser arrollado por un camión en la avenida de Libia
- El hombre hallado en Trassierra no habría fallecido por causas naturales
- Los centros comerciales de Córdoba avanzan a distinto ritmo: el Zoco se reactiva mientras otros esperan el impulso de marcas grandes
- Dónde comer en la sierra de Córdoba: cinco restaurantes perfectos para un día en la naturaleza
- El Pleno de Córdoba aprueba la construcción de un restaurante de tres plantas en la plaza de la Corredera
- Un terremoto de 4,4 grados y epicentro en el mar de Alborán se deja sentir en la provincia de Córdoba
- Mi hijo ya no está': el padre del comerciante hallado muerto en Trassierra abre su taller por última vez
- El giro que amenaza la Semana Santa de Córdoba: estos son los días con posibilidad de lluvia