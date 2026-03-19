Medio ambiente
Un grupo de investigación de la Universidad de Córdoba descubre un virus que convierte un hongo en un arma para proteger cultivos
Gracias al hallazgo, se podrán desarrollar estrategias naturales para potenciar la eficacia de los hongos entomopatógenos en la protección de los cultivos
Efe
El grupo de Entomología Agrícola de la Universidad de Córdoba (UCO) ha descubierto que un virus es capaz de convertir a un hongo en un arma para la protección de cultivos y aporta la primera evidencia de un micovirus como "factor clave en la virulencia de un hongo a la hora de infectar y controlar a las plagas de insectos".
El grupo AGR-163 de Entomología Agrícola del Departamento de Agronomía (DAUCO) de la Universidad de Córdoba está trabajando para desarrollar métodos de biocontrol basados en el uso de hongos entomopatógenos, capaces de infectar a insectos que causan plagas.
Fruto de estas investigaciones, el grupo acaba de publicar un hallazgo sobre estos agentes fúngicos que "los convierte en un arma poderosa para la protección de los cultivos".
Potenciar la virulencia con la que se infecta al insecto
La investigadora Fátima Rueda Maíllo ha descubierto la capacidad de un micovirus -un tipo de virus que infecta y se replica dentro de los hongos- para potenciar la virulencia con la que un hongo entomopatógeno infecta al insecto.
En concreto, ha demostrado cómo la eficacia de una cepa de Beauveria bassiana, un hongo utilizado como bioplaguicida por su eficacia contra numerosas plagas de insectos y ácaros, está asociada a la presencia de un micovirus en su genoma.
El equipo de investigadores comparó dos variantes de la misma cepa del hongo, una de ellas infectada por el micovirus y otra sin infectar. El experimento demostró que la cepa infectada con el micovirus -que es la natural- fue capaz de infectar al insecto y provocar su muerte, mientras que la cepa que no estaba infectada con el micovirus -cepa obtenida por los investigadores- no le causó enfermedad.
Una nueva perspectiva
Esta investigación, publicada en la revista 'Virulence', aporta una nueva perspectiva sobre la asociación entre hongos entomopatógenos y micovirus, que pone el acento en la gran influencia que estos ejercen sobre la patogenicidad de sus hospedantes.
Esto abre la puerta al desarrollo de estrategias para aumentar la virulencia de los hongos entomopatógenos de manera natural, sin necesidad de recurrir a modificaciones genéticas transgénicas.
Además, y dado que los hongos entomopatógenos han demostrado que pueden resultar beneficiosos para las plantas, la aportación del micovirus podría ir más allá del control de la virulencia del hongo sobre el insecto.
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