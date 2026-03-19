La familia del cordobés preso en Guinea Ecuatorial envía un SOS al Papa

Las familias de Javier Marañón, cordobés de Peñarroya, y de David Rodríguez, granadino, ambos presos en Malabo (Guinea Ecuatorial), han enviado un SOS al Papa y a los Reyes de España para que intercedan por su excarcelación de la "inmunda" prisión de Black Beach. Lo han hecho, a través de sendas cartas, después de 14 meses sin lograr avances significativos en la situación de estos trabajadores. Fueron encarcelados, supuestamente, como consecuencia de las incidencias aparecidas en la implantación de la televisión digital terrestre (TDT) por parte de su empresa en Malabo.

La información ha sido avanzada este jueves por El País y confirmada por la familia de Javier Marañón a este periódico. En la misiva a León XIV, exponen que "existe un grave riesgo para la vida de nuestros familiares, quienes, conforme ha manifestado el Parlamento Europeo, se encuentran detenidos arbitrariamente, lo que ha sido igualmente denunciado ante el grupo de trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas".

Ante la próxima visita del Papa a Guinea Ecuatorial, que tendrá lugar a finales de abril, le solicitan que se interese por la situación de David y de Javier, o que traslade a las autoridades del país "la importancia de encontrar una solución humanitaria". "Ante tal grave violación de los derechos humanos de dos devotos cristianos, apelamos a su Santidad para que descarte dicha visita en caso de no ser atendidas sus peticiones", recoge el escrito remitido en los últimos días.

Dado que los Reyes de España visitarán también próximamente a León XIV, les plantean que trasladen al Papa "la dramática situación de nuestros familiares" y que le soliciten su intermediación para lograr su regreso a casa. "Nos preocupa profundamente su salud y su integridad física", afirman, aludiendo a "las fiebres y problemas intestinales que padece en la actualidad David, y los problemas cardíacos de Javier".

Concentración ante el Congreso

Continuando con su movilización, familiares y amigos de Javier Marañón y de David Rodríguez se concentrarán el 25 de marzo, de 10.30 a 13.00 horas, ante el Congreso de los Diputados, en Madrid, para exigir la "acción inmediata" del Gobierno de España. Dos autobuses, con salida desde Granada y desde Peñarroya-Pueblonuevo, trasladarán a los participantes en el acto a la capital del país.

La familia de Javier Marañón lamenta que "hace meses que no recibe visitas ni de sus familiares (su esposa se encuentra en Guinea Ecuatorial) ni del abogado". Insiste en recordar que "ellos no están acusados de nada, a día de hoy", y afirma que "no sabemos cuánto aguantarán mentalmente y físicamente". Así, señala que Javier "tiene una niña que este domingo cumple dos años y no la vio cumplir el año. Esto les ha roto la vida".