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Los fallecidos en Córdoba el jueves 19 de marzo

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 20 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Ana Perez Ramos

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Purificación Sandoval Mendez

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael.

Asunción Jiménez Montes

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La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de La Fuensanta.

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