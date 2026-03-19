Obituario
Los fallecidos en Córdoba el jueves 19 de marzo
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 20 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:
Ana Perez Ramos
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Purificación Sandoval Mendez
La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael.
Asunción Jiménez Montes
La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de La Fuensanta.
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