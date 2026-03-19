La Cuesta del Bailío pierde a su vecino más antiguo: el Ayuntamiento tala el majestuoso ciprés

La Cuesta del Bailío, una de las estampas más bellas de Córdoba, acaba de perder a un viejo vecino. Se trata del ciprés que embellecía la cúspide de la cuesta, frente a la fachada del palacio que da nombre a la calle y que ahora alberga la Biblioteca Viva de Al-Andalus. El ciprés ha sido talado recientemente después de que las últimas lluvias, que vinieron acompañados también de fuertes rachas de viento, comprometieran su estabilidad. Este ejemplar es uno de los 150 árboles víctimas del tren de borrascas que arrasó la provincia entre los meses de enero y febrero.

El delegado de Infraestructura, Miguel Ruiz Madruga, defiende que el ciprés constituía desde el último temporal “un grave problema de seguridad”, motivo por el que se ha tenido que ordenar su tala sin más remedio. “El temporal había levantado sus raíces y ha habido que talarlo”, explica el responsable de la delegación.

A pesar de su belleza y de la ubicación de este ejemplar, el ciprés del Bailío no está incluido en el catálogo municipal de Árboles singulares que destaca, en esta especie, el ciprés de los pantanos del Zoo de Córdoba y el que se encuentra en los jardines de la antigua entrada del Alcázar: un ciprés de 26,50 m de altura y 1,91 m de perímetro de tronco y unos 65 años de edad.

Imagen del ciprés en la Cuesta del Bailío. / CÓRDOBA

Otras soluciones

Aunque no ponen en duda las razones esgrimidas por el Ayuntamiento, algunos vecinos piensan que se deberían haber intentado otras soluciones previas a la tala definitiva. “Aquí, yo tenía un ciprés. Córdoba”, reza lacónico un cartel que alguien ha colocado junto al tocón del árbol que ponía la nota ascética a la Cuesta del Bailío. Uno de estos vecinos es el arquitecto Rafa Obrero que lamenta que hasta hace unos días habitara en ese rincón “un majestuoso ciprés de no menos de 8 metros de porte: era una de las postales más representativas y bellas de nuestra ciudad”, opina.

“Debían haberse tenido en cuenta, al menos, dos parámetros más antes de la tala: el ambiental, porque era un ejemplar maduro y muy bien formado, sano. Y el social, porque para muchos de nosotros, ese ciprés era como alguien más del barrio, un ser vivo que nos acompañaba en nuestros recorridos diarios, un embajador de la ciudad que recibía al forastero con amabilidad”, añade.

Imagen del ciprés en la Cuesta del Bailio, precintado tras las tormentas. / CÓRDOBA

Por eso, Obrero defiende que antes de aplicar "la solución final", los técnicos municipales debían haber buscado "soluciones de acodalamiento (apuntalamiento horizontal) y atirantado (anclaje estructural) para haberle dado otra oportunidad". “A los técnicos, de la administración y de la empresa privada, no sólo se nos debe exigir conocimiento de la norma y pericia técnica, sino que sería necesario desarrollar una cierta sensibilidad, una visión más amplia de los problemas a los que nos enfrentamos”.

Desde el Ayuntamiento, sin embargo, insisten en que se ha tomado la única opción posible y anuncian que en el lugar donde estaba el ciprés se va a plantar un árbol singular en la Cuesta del Bailío, que de momento echa en falta a su viejo vecino.