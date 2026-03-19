Todos los cortes de tráfico por la Semana Santa de Córdoba 2026

La Semana Santa de Córdoba contará este año con un amplio dispositivo de seguridad aprobado que incluye cortes de tráfico, itinerarios alternativos, vigilancia dinámica y regulación especial en las zonas más concurridas de la ciudad.

El objetivo del plan es garantizar el correcto desarrollo de los desfiles procesionales y la seguridad de miles de personas que se concentrarán en las calles de Córdoba durante toda la semana.

Cortes de tráfico en la carrera oficial

En el entorno de la carrera oficial y en sus áreas de influencia, tanto en los momentos previos al acceso de los cortejos procesionales como durante su desarrollo, se prevén cortes y desvíos estratégicos para garantizar la seguridad.

Los principales puntos de corte o bloqueo son en las siguientes calles y avenidas:

Avenida del Alcázar/Santa Teresa Jornet : Se impedirá el acceso de vehículos hacia la zona peatonalizada y de alta concentración de público.

: Se impedirá el acceso de vehículos hacia la zona peatonalizada y de alta concentración de público. Enrique Romero de Torres/Paseo de la Ribera : Se bloqueará parcialmente el carril.

: Se bloqueará parcialmente el carril. Amador de los Ríos/Santa Teresa Jornet : Corte del tráfico rodado en dirección a la plaza del Triunfo mientras permanezca activo el horario de la carrera oficial.

: Corte del tráfico rodado en dirección a la plaza del Triunfo mientras permanezca activo el horario de la carrera oficial. Encarnación/Rey Heredia : Se restringirá la circulación hacia la Mezquita-Catedral y la calle Cardenal González durante el horario de Carrera Oficial, cuando la concentración de público impida o desaconseje la circulación de vehículos hacia la zona de Cruz del Rastro.

: Se restringirá la circulación hacia la Mezquita-Catedral y la calle Cardenal González durante el horario de Carrera Oficial, cuando la concentración de público impida o desaconseje la circulación de vehículos hacia la zona de Cruz del Rastro. Lope de Hoces/Tejón y Marín y Almanzor/Puerta de Almodóvar : Se impedirá el acceso hacia la zona de la Mezquita-Catedral cuando la elevada afluencia de público en calles Deanes, Judería, Manríquez, Tomás Conde y su entorno así lo aconseje.

y : Se impedirá el acceso hacia la zona de la Mezquita-Catedral cuando la elevada afluencia de público en calles Deanes, Judería, Manríquez, Tomás Conde y su entorno así lo aconseje. Plaza Ramón y Cajal/Valladares : Corte de tráfico con dirección hacia Conde y Luque, permitiendo el acceso a cocheras y al parking de calle Sevilla cuando las condiciones lo permitan.

: Corte de tráfico con dirección hacia Conde y Luque, permitiendo el acceso a cocheras y al parking de calle Sevilla cuando las condiciones lo permitan. Cruz del Rastro/Ronda de Isasa (con posibles restricciones adicionales): Se cortará el acceso hacia Ronda de Isasa y, en principio, hasta que se restrinja por afliencia, se permite hacia el puente de Miraflores o el paseo de la Ribera. También se podría cortar la calle Lucano.

En algunos de estos puntos se instalarán barreras antiembestida y habrá presencia policial.

Policía Nacional controlando carrera oficial. / A.J. GONZÁLEZ

Cortes generales por los itinerarios de las procesiones

Además, se aplicarán restricciones y desvíos en zonas clave del recorrido de algunas hermandades y cofradías:

Campo Madre de Dios/Agustín Moreno (con acceso a cocheras si es compatible): Se cortará el tráfico rodado hacia Agustín Moreno.

(con acceso a cocheras si es compatible): Se cortará el tráfico rodado hacia Agustín Moreno. Puerta Nueva/Campo Madre de Dios : Se impedirá circular hacia Ronda de Andújar.

: Se impedirá circular hacia Ronda de Andújar. Plaza de San Lorenzo/Santa María de Gracia/Arroyo San Rafael : Cortes y/o desvíos hacia Arroyo San Rafael, Arroyo de San Lorenzo, Santa María de Gracia o Jesús del Calvario por el paso de desfiles procesionales.

: Cortes y/o desvíos hacia Arroyo San Rafael, Arroyo de San Lorenzo, Santa María de Gracia o Jesús del Calvario por el paso de desfiles procesionales. Ronda del Marrubial/Plaza Cristo de Gracia/María Auxiliadora : Cortes de tráfico hacia María Auxiliadora.

: Cortes de tráfico hacia María Auxiliadora. Plaza de San Andrés/San Pablo.

Plaza de la Almagra .

. Plaza Colón/Bajada Puerta del Rincón.

Puente de San Rafael/Avenida del Alcázar: Corte del tráfico hacia la avenida del Alcázar, excepto para taxis y vehículos de movilidad reducida destinados a los reservados habilitados, con salida por Puente de San Rafael.

Zonas con regulación especial del tráfico

El plan municipal de seguridad distingue, además, varias áreas con medidas específicas de acceso y circulación.

Doctor Fleming, Vallellano y San Basilio

Para garantizar el acceso al Hospital de la Cruz Roja durante las procesiones, a donde se podrá llegar desde la avenida del Aeropuerto pasando por Vallellano, se establecen los siguientes cortes y desvíos:

Corte en Puente de San Rafael hacia la avenida del Alcázar, donde solo se permitirá el paso de taxis hacia la parada señalizada.

hacia la avenida del Alcázar, donde solo se permitirá el paso de taxis hacia la parada señalizada. Corte en avenida del Alcázar con Santa Teresa Jornet .

. Restricciones en Caballerizas Reales con Campo Santo de los Mártires , donde se habilitará el acceso al Alcázar Viejo mientras esté cerrada la entrada por la Puerta de Sevilla.

con , donde se habilitará el acceso al Alcázar Viejo mientras esté cerrada la entrada por la Puerta de Sevilla. Corte en la salida de la calle Tomás Conde .

. Desvíos en Doctor Marañón con Doctor Fleming por Doctor Barraquer.

por Doctor Barraquer. Corte en Conde de Vallellano con Doctor Severo Ochoa.

Cambios de sentido en la vía de servicio de Vallellano, en el tramo entre Doctor Marañón y Puerta de Sevilla.

Habrá presencia permanente de Policía Local para facilitar el paso de emergencias. Al fin de los desfiles procesionales se recuperará la normalidad en esta zona.

San Lorenzo, La Magdalena y Realejo

Una de las zonas afectadas por los cortes de tráfico es la comprendida entre San Lorenzo, la plaza de la Magdalena, el Realejo, la Ronda de Andújar, y la calle Alfonso XII. Serán aplicados en función del desarrollo de los itinerarios.

Puerta Nueva/Campo Madre de Dios : corte y desvío.

: corte y desvío. Puerta Nueva/Ronda de Andújar : corte y desvío.

: corte y desvío. Historiador Domínguez Ortiz/Prolongación Escañuela: corte.

corte. Abejar/Ronda de Andújar: corte.

corte. Plaza de la Magdalena y sus accesos: corte.

El tráfico procedente de la plaza de la Magdalena podrá desviarse por la calle Santa Inés hacia el Realejo cuando sea posible, lo que permitirá la salida de vehículos hacia la Puerta del Colodro.

San Agustín y Santa Marina

Esta zona de la ciudad tiene por accesos habituales la calle Moriscos o, para los residentes, la calle Cárcamo, y las salidas se realizan por Santa Isabel, Mayor de Santa Marina, Puerta del Colodro y avenida de las Ollerías. Durante la Semana Santa, cuando estos puntos estén afectados por las procesiones:

Se habilitará el acceso general por calle Cárcamo .

general por calle . Las salidas se harán por la calle Fernando Lara hacia Muro de la Misericordia, Juan de Torres y Ollerías, o bien por Costanillas, Rivas y Palma hacia la plaza Cristo de Gracia.

Se procederá a la desactivación de cámaras de tráfico, según ha asegurado el Ayuntamiento de Córdoba.

Canalización en Cruz Roja y Doctor Fleming

En esta zona se aplicarán medidas adicionales como:

La inversión del sentido de circulación en la calle Doctor Barraquer , donde se permitirá circular hacia la vía de servicio de Conde de Vallellano.

de circulación en la calle , donde se permitirá circular hacia la vía de servicio de Conde de Vallellano. El establecimiento de cortes intermitentes de tráfico en la confluencia de Doctor Marañón con Doctor Barraquer, con la excepción de los taxis y el acceso al Parking Mezquita.

También se podrán aplicar otras medidas para controlar el tráfico en función de las necesidades operativas.

Vigilancia dinámica del tráfico

El dispositivo de seguridad incluirá el control constante en vías clave:

Claudio Marcelo/Espartería.

Cruz del Rastro/Ribera.

San Lorenzo/San Pablo.

Agustín Moreno.

Concepción/Lope de Hoces.

Colón/Alfaros.

Medidas flexibles según la afluencia

El plan permite aplicar medidas adicionales en función de la situación:

Cortes selectivos con acceso a cocheras.

Cambios puntuales de sentido.

Habilitación de doble sentido en algunas calles.

Regulación directa por Policía Local.

Por tanto, durante la Semana Santa 2026 se aconseja seguir las indicaciones de los agentes y prever los traslados ateniéndose a la información que se facilita en este artículo. También puedes consultar los itinerarios completos de las hermandades en este enlace.