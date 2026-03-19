Córdoba celebra las culturas romana, cristiana, judía y musulmana con un centenar de actividades gratuitas

El programa de las IV Culturas, que celebra las culturas romana, cristiana, judía y musulmana en Córdoba, regresa con un centenar de actividades para cordobeses y visitantes que se despliegan en los ciclos Kalendas, Córdoba en púrpura, Otoño sefardí y Kurtuba, la capital del Al-Andalus. El programa se desarrollará desde el 3 de junio hasta finales de año y entre las actividades se incluirán visitas guiadas, teatralizadas y didácticas, conciertos, recreaciones históricas, catas y degustaciones, yincanas, scape room y juegos. Todas las actividades se desarrollarán en el casco histórico y serán gratuitas con inscripción previa.

La Delegación de Casco Histórico ha adjudicado el programa a la empresa cordobesa Moeve por un importe de 46.500 euros más IVA por dos años prorrogables dos más. La delegada de Casco Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, Lourdes Morales, ha dado a conocer este programa que busca "difundir la historia y el legado del crisol de culturas" que han pasado por la ciudad. Además, coincidiendo con el año Averrores, algunas de las actividades estarán vinculadas al filósofo cordobés.

La delegad Lourdes Morales ha explicado que su delegación hace una apuesta "importante" por la restauración de edificios (la última restauración iniciada ha sido la de la Ermita de la Aurora), y por seguir potenciando el patrimonio con la difusión del mismo entre cordobeses y visitantes.

La delegada del Casco Histórico, Lourdes Morales, en la comparecencia de prensa. / RAFAEL MELLADO

Cuatro subprogramas

Dentro del programa IV Culturas se despliegan cuatro subprogramas: Kalendas sobre cultura romana, del 3 al 7 de junio; Córdoba en Púrpura sobre la cultura cristiana, del 8 al 13 de septiembre; Otoño Sefardí, acerca de la cultura judía y el legado sefardí, del 30 de septiembre al 4 de octubre; y Kurtuba, capital del Al-Andalus, que se celebrará del 4 al 8 de noviembre.

Los responsables de la empresa adjudicataria Javier García y Rafael Soldevilla han explicado este jueves que todos los programas se van a desarrollar de manera similar incluyendo todos ellos: seis visitas guiadas, seis visitas teatralizadas, dos visitas didácticas, cuatro experiencias, un concierto y una recreación histórica. Para las visitas, la empresa Moeve contará con otra empresa cordobesa: Go. Algunos talleres y yincanas estarán especialmente dirigidas a un público infantil.

Entre las novedades se incluirá una visita para conocer la antigua Vía Augusta que llegaba hasta Córdoba y personajes ilustres de las distintas épocas nacidos o vinculados con la ciudad como Séneca, Lucano o Claudio Marcelo.