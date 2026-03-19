Control en cada fase gastronómica: así es el protocolo de seguridad alimentaria de Bodegas Campos para eventos

Para garantizar la seguridad alimentaria en celebraciones y grandes eventos, se requiere la aplicación de medidas y protocolos estrictos para prevenir la aparición de riesgos para la salud. En Bodegas Campos, cada acto se planifica con exigencia, mediante una cultura de trabajo basada en la prevención, la formación y la mejora continua.

El proceso de catering se diseña de forma «integral, controlada y profesionalizada» Marina Saiz — Responsable de Calidad y Seguridad Alimentaria en Bodegas Campos

«Los clientes disfrutan de sus eventos con total tranquilidad, sabiendo que la calidad y la seguridad van siempre de la mano», señala Marina Saiz, responsable de Calidad y Seguridad Alimentaria en Bodegas Campos. Y es que el restaurante aplica el Sistema de Gestión de la Seguridad Alimentaria (SGSA), que abarca desde la selección y homologación de proveedores, la recepción y control de materias primas, la elaboración en instalaciones propias (CLP) y el transporte en frío controlado, hasta el servicio final al cliente.

Centro Logístico de Producción de Bodegas Campos. / Lola Ruiz

Instalaciones propias de producción y seguridad Bodegas Campos dispone de un centro logístico de producción especializado y de un Departamento de Calidad y Seguridad Alimentaria que supervisa de forma continua todas las fases del proceso.

Servicio de catering: proceso para mantener la seguridad

El proceso de catering se diseña de forma «integral, controlada y profesionalizada», añade Saiz. En primer lugar, los alimentos se elaboran en el centro logístico de producción bajo condiciones higiénico-sanitarias estrictas. Durante las fases de cocinado, enfriamiento rápido, envasado y etiquetado, conservación en refrigeración o congelación dependiendo del producto, transporte, regeneración térmica en su caso y servicio, se realiza un control exhaustivo de temperaturas.

Respecto a la trazabilidad como etapa fundamental para garantizar el consumo de alimentos seguros, todos los productos por pequeños que sean disponen de una identificación inequívoca, la cual consta del lote y de la fecha de vida útil.

Centro Logístico de Producción de Bodegas Campos. / Lola Ruiz

Un aspecto clave de este proceso es la cualificación de los cocineros y jefes de cocina que forman el equipo humano de Bodegas Campos. Todos ellos cuentan con formación en gestión de seguridad e higiene alimentaria. «Gracias a esta capacitación, el equipo conoce en profundidad como manipular, conservar y servir cada tipo de producto, adaptando los procedimientos a sus características, sin que ello entrañe ningún riesgo para la seguridad del consumidor», explica la responsable.

Además, cada una de estas fases está documentada, verificada y supervisada por su Departamento de Calidad y Seguridad Alimentaria.

Trazabilidad en los alimentos y comidas testigo

Como se ha indicado anteriormente, la trazabilidad permite conocer de dónde procede cada alimento, desde su origen hasta que llega al consumidor final. En Bodegas Campos este proceso es totalmente bidireccional. «Este control permite identificar el origen de las materias primas, los lotes y proveedores, así como el proceso completo de elaboración, conservación, transporte y destino final», indica Marina.

Asimismo, como parte esencial de este sistema, en cada evento se recogen comidas testigo. «Son porciones representativas de los alimentos servidos, que se conservan en condiciones controladas para posibilitar la realización de los estudios epidemiológicos que, en su caso, sean necesarios», explica. La firma las recolecta en todos y cada uno de los eventos, siguiendo el protocolo específico que dicta su Departamento de Calidad y Seguridad Alimentaria.

Centro Logístico de Producción de Bodegas Campos. / Lola Ruiz

«Estas muestras se etiquetan de forma individual, mediante un sistema de identificación específico, que permite relacionarlas con el evento, la fecha y la elaboración correspondiente. Se mantienen durante, al menos, siete días tras la finalización del evento, y en todo caso tras la finalización de su vida útil», detalla la responsable.

Este procedimiento es esencial, ya que garantiza la correcta conservación de las muestras y permite su utilización en caso de ser necesarias, por ejemplo, para verificar la seguridad de los alimentos que han sido servidos, o para facilitarlas en cualquier investigación sanitaria.

Control, revisión e inspecciones sanitarias

El centro de producción de Bodegas Campos dispone de cuatro registros sanitarios. Esto, junto al volumen de producción, determina una frecuencia periódica, continua y exhaustiva de inspecciones sanitarias realizadas por los agentes de control sanitario oficial. También se realizan de manera periódica auditorías de seguridad alimentaria, auditorías que son realizadas por la autoridad sanitaria competente.

Centro Logístico de Producción de Bodegas Campos. / Lola Ruiz

La firma también está sujeta a auditorías estrictas y periódicas, a través de una empresa externa especializada, que le permite verificar el cumplimiento de los procedimientos, anticiparse a posibles desviaciones y reforzar la mejora continua del sistema. Este hecho junto con la verificación externa analítica que se basa en comprobaciones de limpieza de instalaciones, manipuladores de alimentos y comidas elaboradas entre otras, garantizan la calidad higiénico-sanitaria de las comidas que se elaboran y suministran para su consumo.

Más de 100 años de tradición gastronómica

Bodegas Campos es sinónimo de tradición gastronómica, excelencia culinaria y de compromiso con la seguridad alimentaria. Su trayectoria histórica, sumada a su conocimiento del producto, convive con una organización moderna, con procesos controlados y con un equipo humano cualificado, capaz de gestionar con solvencia grandes eventos.

Bodegas Campos es sinónimo de tradición, excelencia y compromiso.

Profesional del Centro Logístico de Producción de Bodegas Campos. / Lola Ruiz

«De este modo, el cliente no solo confía en la calidad culinaria, el sabor o la presentación de los platos, sino también en la tranquilidad de saber que todo el proceso está perfectamente controlado, registrado y verificado. Desde la selección de las materias primas, hasta el servicio final en el evento», apunta su responsable de Calidad y Seguridad Alimentaria.