Ciencias del Trabajo y Ciencias de la UCO votan telemáticamente para elegir a su decana

Las facultades de Ciencias del Trabajo y Ciencias de la Universidad de Córdoba han celebrado este jueves las votaciones telemáticas para elegir a su decana. En ambos casos, se ha presentado una única candidatura encabezada por una mujer. En Ciencias del Trabajo, Nuria Ceular se ha presentado a las elecciones para su renovación en el puesto mientras que en Ciencias, Carmen Ruiz Roldán lo ha hecho para el relevo en el cargo de María Paz Aguilar, actual decana.

Antes de las elecciones, Nuria Ceular hizo balance en este periódico de su mandato asegurando que su programa electoral ponía el foco en el egresado y la empleabilidad, que ya se han empezado a ver resultados como la renovación de los planes de estudio o la implantación de modalidades bilingües que han supuesto un crecimiento en la demanda de plazas. Ahora, el reto es acompañar este crecimiento en los espacios disponibles para absorber la expansión actual y futura.

Aunque el plazo de votaciones acaba este jueves, los resultados no se harán públicos hasta el mes de abril, una vez concluyan los plazos previstos en el calendario electoral y se efectúe la proclamación definitiva. La proclamación provisional del candidato electo será este viernes 20 de marzo y la definitiva, si no hay segunda vuelta, el día 26 de marzo.

No obstante, al existir una sola candidatura en cada facultad, no se esperan sorpresas y todo indica que Nuria Ceular y Carmen Ruiz serán las decanas de sendas facultades los próximos años.