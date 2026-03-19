Tribunales
Ni cámaras ni testigos: investigación "a la vieja usanza" en Córdoba para esclarecer la muerte de un joven en Trassierra
La Guardia Civil analiza las circunstancias del fallecimiento del hombre, hallado en un edificio abandonado
Seis días después de localizar el cadáver de un hombre, de 37 años de edad, en la barriada periférica de Trassierra (Córdoba) la Guardia Civil continúa investigando para esclarecer las circunstancias de la muerte. Lo hace "a la vieja usanza", según explican fuentes próximas a ese trabajo, porque el lugar donde apareció el cuerpo, un edificio abandonado, no le permite contar, en principio, con testigos o con imágenes captadas por cámaras de seguridad. Esa labor tradicional, por tanto, se basa, entre otras claves, en la pericia de la Policía Científica.
La víctima regentaba un taller de bicicletas en el barrio de Las Margaritas y su familia le perdió la pista el jueves, pero ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil habían recibido denuncia por su desaparición. Finalmente, en torno a las 18.40 horas de la tarde del viernes pasado, el servicio de Emergencias 112 Andalucía fue alertado de la aparición del cuerpo. Se localizó cerca de la carretera de Trassierra, en un espacio ubicado entre el núcleo urbano y la urbanización Llanos de Arjona.
Al lugar se desplazaron agentes del Instituto armado y de los servicios sanitarios, que confirmaron la muerte del hombre. En un primer momento, no había sido identificado. Los primeros datos, supuestamente, descartarían la muerte por causas naturales o como consecuencia de un suicidio. La información recabada en la inspección ocular del terreno y del propio cuerpo ha llevado a la Guardia Civil a mantener abiertas las diferentes hipótesis sobre el fallecimiento.
Saber si el cadáver fue trasladado o no tras la muerte
Junto a otras cuestiones, el Instituto armado espera aclarar si el cadáver se localizó donde murió la víctima o si fue trasladado hasta el edificio abandonado por terceras personas. Así, entre las causas que explicarían el fallecimiento podrían encontrarse un accidente o una agresión.
Una de las claves es averiguar si falleció en el lugar o si fue trasladado hasta allí por terceras personas
La Guardia Civil ya ha trasladado sus diligencias al juzgado instructor que investiga el suceso. Este órgano, sin embargo, no ha recibido todavía la autopsia del cadáver. Por ahora, se mantiene el "mutismo" señalado por vecinos de Las Margaritas, quienes se sorprenden de la falta de información en torno al suceso. La muerte de este joven deportista, sin embargo, ha sido muy comentada en los últimos días entre los aficionados al ciclismo de la ciudad.
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