La Mezquita-Catedral de Córdoba recupera una de sus joyas artísticas tras meses de intervención especializada. El Cabildo Catedral de Córdoba ha culminado la restauración del retablo de la capilla de San Miguel, una actuación que ha supuesto una inversión de 55.400 euros y que se enmarca en el programa permanente de conservación del principal monumento de la ciudad.

Según ha informado el propio Cabildo Catedral en una nota de prensa, los trabajos han sido ejecutados por la empresa Anbar 2002 S.L., bajo la dirección de la restauradora Anabel Barrena, colaboradora habitual de la institución en proyectos de conservación patrimonial.

El conjunto intervenido, fechado entre los siglos XVII y XVIII y de estilo barroco, se encuentra en la capilla de San Miguel, situada en el lienzo norte de la Mezquita-Catedral. El retablo está formado por una estructura de madera tallada, dorada y policromada que enmarca nueve pinturas al óleo sobre lienzo dispuestas en distintos niveles alrededor de la imagen central del arcángel San Miguel.

Daños por el paso del tiempo en la madera y la policromía

La restauración ha permitido actuar sobre un conjunto que presentaba distintos problemas derivados del paso del tiempo. Entre ellos, el Cabildo señala ataques de insectos xilófagos, pérdidas de policromía, fisuras en el soporte y una importante acumulación de suciedad y depósitos superficiales.

La intervención se ha desarrollado siguiendo criterios de conservación aceptados internacionalmente, con especial atención al respeto por la obra original y al uso de materiales compatibles y reversibles.

El Cabildo restaura el retablo de la capilla de San Miguel de la Mezquita-Catedral de Córdoba tras invertir 55.400 euros. / CÓRDOBA

En una primera fase se llevó a cabo una limpieza general del retablo, eliminando polvo, suciedad acumulada y restos ambientales mediante procedimientos mecánicos y físico-químicos controlados. Este trabajo permitió recuperar la lectura visual del conjunto y preparar la superficie para el resto de actuaciones.

Posteriormente se abordó el tratamiento de desinsectación y la consolidación del soporte de madera, con el objetivo de erradicar la presencia de xilófagos y reforzar la estructura. Este proceso incluyó la fijación de elementos debilitados, la readhesión de fragmentos desprendidos y el refuerzo de ensamblajes deteriorados.

Nueve lienzos restaurados y recuperación de la unidad estética

Los trabajos también han incluido el asentado de las capas de policromía y dorado, estabilizando las zonas que presentaban levantamientos o falta de adhesión para evitar nuevos desprendimientos. De forma paralela se intervinieron grietas, fisuras y lagunas mediante estucos y materiales específicos con el fin de devolver continuidad estructural al conjunto.

Una vez estabilizado el soporte, se procedió a la reintegración cromática y de dorados con técnicas destinadas a recuperar la unidad estética de la obra sin alterar su autenticidad histórica ni ocultar la huella de la restauración.

La actuación se extendió además a los nueve lienzos integrados en el retablo. En ellos se realizaron labores de limpieza, estabilización del soporte textil, fijación de la película pictórica, tratamiento de deformaciones y pérdidas de tensión en las telas, así como la correspondiente reintegración cromática.

Tras la finalización de los trabajos, el conjunto ha sido protegido con capas de barniz final y con un sistema de montaje diseñado para favorecer su correcta conservación a largo plazo.

Un nuevo paso en la conservación de la Mezquita-Catedral

La recuperación del retablo de la capilla de San Miguel se suma al trabajo continuado que el Cabildo Catedral viene desarrollando para preservar el rico patrimonio artístico de la Mezquita-Catedral de Córdoba, un monumento construido a lo largo de siglos y depositario de una parte esencial de la historia de la ciudad.

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Con esta intervención, la institución refuerza su apuesta por la protección y la puesta en valor del patrimonio, al tiempo que devuelve a los visitantes un conjunto que ha permanecido oculto durante el tiempo que han durado las obras. El retablo restaurado ya puede contemplarse de nuevo, recuperado para el presente y preparado para seguir formando parte del legado histórico de Córdoba en las mejores condiciones posibles.