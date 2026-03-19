Badanelli (Vox) critica la "dejación" del Ayuntamiento de Córdoba en el polígono de Las Quemadas desde 2019

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, se ha sumado este jueves a las críticas de otros grupos municipales sobre el estado de abandono del polígono de Las Quemadas después de una visita realizada junto a la también concejal de Vox Marta León, donde han podido comprobar de primera mano "las graves deficiencias" que sufren tanto los vecinos como los empresarios de esta zona de la capital cordobesa.

Badanelli ha recordado que desde el año 2019, cuando se inició el primer mandato del alcalde, José María Bellido, llevan demandando actuaciones necesarias en este polígono, "pero la respuesta ha sido absolutamente nula”. En este sentido, Badanelli ha sostenido que “no se ha hecho nada en todos estos años y, como consecuencia directa de la dejación del bipartidismo y el abandono tanto del PSOE cuando ha gobernado esta ciudad, como del actual equipo de gobierno del PP, que lejos de actuar, ha hecho que la situación haya empeorado notablemente”.

Durante la visita, la portavoz municipal ha alertado de las condiciones en las que viven los vecinos del entorno, asegurando que “se juegan literalmente la vida cada día” ya que tienen que acceder a sus viviendas por "calles altamente transitadas, sin señalización adecuada, con un asfaltado deficiente y una iluminación inexistente. Hay miedo a llegar a casa”, ha señalado.

Problemas de salubridad

Asimismo, Badanelli ha denunciado que en el polígono de las Quemadas hay "problemas de salubridad" apuntando a la acumulación de basura y la presencia de ratas, lo que genera “situaciones absolutamente insalubres impropias de una ciudad como Córdoba”. A pesar de ello, ha subrayado que “estos vecinos pagan IBI urbano, en muchos casos alrededor de 1.000 euros, para ser tratados como ciudadanos de tercera”.

Empresarios

En cuanto al tejido empresarial, la portavoz de Vox ha destacado que Las Quemadas “es un ejemplo de esfuerzo y de generación de empleo”, con centenares de pequeñas y medianas empresas que sostienen empleo estable y de calidad en la ciudad. Sin embargo, ha criticado que “los empresarios reciben siempre promesas incumplidas, desde hace años, el bipartidismo actúa igual, compromisos que nunca se materializan y un abandono constante por parte del Ayuntamiento”.

“Estamos ante un polígono abandonado y unos vecinos maltratados”, ha afirmado Badanelli, quien ha exigido al alcalde que actúe de manera inmediata: “Señor Bellido, basta ya de tirar el dinero de los cordobeses, basta ya de inacción, de abandono y de dejadez. Actúe y deje de hacer lo mismo que ha hecho el PSOE durante años”.

Finalmente, la portavoz municipal ha concluido señalando que “la mayoría absoluta del Partido Popular está siendo perjudicial para Córdoba” y ha asegurado que desde Vox vamos a hacer todo lo posible para que esta ciudad "no siga sufriendo las consecuencias de una mala gestión”.