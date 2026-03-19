El Ayuntamiento de Córdoba crea la mesa de inundaciones tras los problemas causados por las borrascas

El Ayuntamiento de Córdoba ha creado una mesa técnica y ciudadana "sobre zonas inundadas e inundables", tal y como se acordó en el pasado pleno municipal. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha emitido un decreto en el que se establece la creación de este organismo, que ya había pedido la oposición y que llega tras las problemáticas inundaciones registradas entre enero y febrero en algunas zonas de la ciudad a consecuencia del temporal.

El objetivo principal de esta mesa. según se establece en el decreto, es el de "abordar de manera integral la situación de las parcelaciones y núcleos de población afectados por las inundaciones mediante el estudio de todas las cuestiones que afecten a esta problemática".

Parcelas entre el río y el aeropuerto, a vista de dron, inundadas en febrero. / A. J. GONZÁLEZ

Composición

En cuanto a su composición, estará presidida por el propio alcalde y el vicepresidente será el delegado de Presidencia y presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico. Luego habrá una serie de vocalías. En este caso, en la mesa se sentarán dos representantes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquvir (CHG) y otros dos del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC).

A cada grupo municipal le corresponderá un representante y también será vocal el teniente de alcalde concejal delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente y presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola. Además, habrá cuatro empleados públicos expertos en la materia, que los designará el propio alcalde.

Parcela inundada tras el paso de la borrasca Leonardo. / MANUEL MURILLO

Sesiones

En cuanto a las sesiones, en el decreto se apunta a que "tendrán la periodicidad que determine la propia mesa en su sesión constitutiva". A las mismas, además, podrán asistir con voz, pero sin voto, los órganos directivos municipales, empleados públicos del Ayuntamiento de Córdoba y sus entes instrumentales y demás personas cuya presencia se requiera por la presidencia dada la naturaleza de los asuntos a tratar.

De este decreto se tendrá que dar cuenta en el pleno municipal y tendrá que aceptarlo la CHG. De la misma forma, se publicará en el portal de transparencia del Ayuntamiento.