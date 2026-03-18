Dos meses después de la tragedia de Adamuz, Córdoba vuelve a mirar al ferrocarril con preocupación tras un nuevo episodio de "caos" en la estación de tren, provocado por una incidencia en la señalización en Madrid, que ha generado retrasos y aglomeraciones de viajeros. A esta situación se suma el aviso del alcalde, José María Bellido, sobre la caída de reservas de cara a Semana Santa por la falta de conexión de AVE con Málaga, mientras el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, advierte ya de un "daño irreparable" para la ciudad. Por otro lado te contamos que el Cabildo ha anunciado la reapertura del mirador del Triunfo de San Rafael y su restauración.

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