La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El nuevo caos ferroviario en la estación, el impacto turístico por la falta de AVE a Málaga y la reapertura del mirador del Triunfo de San Rafael centran nuestro boletín de este miércoles.
Dos meses después de la tragedia de Adamuz, Córdoba vuelve a mirar al ferrocarril con preocupación tras un nuevo episodio de "caos" en la estación de tren, provocado por una incidencia en la señalización en Madrid, que ha generado retrasos y aglomeraciones de viajeros. A esta situación se suma el aviso del alcalde, José María Bellido, sobre la caída de reservas de cara a Semana Santa por la falta de conexión de AVE con Málaga, mientras el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, advierte ya de un "daño irreparable" para la ciudad. Por otro lado te contamos que el Cabildo ha anunciado la reapertura del mirador del Triunfo de San Rafael y su restauración.
- TRENES | Nuevo "caos" en la estación de tren de Córdoba por una incidencia en la señalización en Madrid: "Se ha liado un follón grandísimo de gente"
- IMPACTO TURÍSTICO | Bellido alerta de la caída de reservas de Semana Santa por la falta de AVE a Málaga y Fuentes habla de "daño irreparable" para Córdoba
- PATRIMONIO | El Cabildo reabre el mirador del Triunfo de San Rafael y prepara una restauración de casi 97.000 euros
Además, también destacamos:
Adamuz, dos meses después
- La Fiscalía remite al juzgado de Montoro un anónimo sobre un presunto sabotaje en la vía de Adamuz
- Dos meses de la tragedia de Adamuz: los incidentes en torno a Adif marcan la investigación
Semana Santa y Mayo Festivo
- Caseteros de Córdoba alertan del nuevo incremento de costes y de la reducción de la rentabilidad antes de la Feria 2026
- Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil blindarán la Semana Santa de Córdoba con IA y 900 efectivos de seguridad
Córdoba ciudad
- Nuevo accidente de moto en la avenida de Libia, un día después de la muerte de un motorista y en el mismo lugar
- Cuatro vehículos implicados en un nuevo accidente en la avenida de Libia
- Emacsa culmina la mejora de los Jardines Elena Fortún en Córdoba y renaturaliza su fuente
- El Festival de la Guitarra de Córdoba completa su cartel con Los Planetas, Mononeon, Paco Peña y Stanley Clarck
- Una madre lucha contra el decreto que expulsa del sistema de educación especial a su hija Lucía antes de los 21 años
Provincia
- La Diputación de Córdoba descarta reformar la planta de residuos de Epremasa en Montoro y hará una nueva en Pedro Abad
- El Ayuntamiento de Lucena busca ayuda de la Junta y la Diputación para restaurar la ermita del Valle ante los desplomes y grietas
- Puente Genil mejorará la entrada principal a la localidad: más zonas verdes, carril bici y aparcamiento para autocaravanas
- Miles de tamborileros toman las calles de Baena en la víspera de san José
Deportes
España
- El Gobierno prepara medidas 'antiinflación' temporales en carburantes y luz y que se desactiven de manera automática si bajan los precios
- Fallece un motorista en Córdoba tras ser arrollado por un camión en la avenida de Libia
- El hombre hallado en Trassierra no habría fallecido por causas naturales
- Los centros comerciales de Córdoba avanzan a distinto ritmo: el Zoco se reactiva mientras otros esperan el impulso de marcas grandes
- Dónde comer en la sierra de Córdoba: cinco restaurantes perfectos para un día en la naturaleza
- El Pleno de Córdoba aprueba la construcción de un restaurante de tres plantas en la plaza de la Corredera
- Mi hijo ya no está': el padre del comerciante hallado muerto en Trassierra abre su taller por última vez
- Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido
- El giro que amenaza la Semana Santa de Córdoba: estos son los días con posibilidad de lluvia