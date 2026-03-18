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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El nuevo caos ferroviario en la estación, el impacto turístico por la falta de AVE a Málaga y la reapertura del mirador del Triunfo de San Rafael centran nuestro boletín de este miércoles.

Problemas y retrasos en el AVE Madrid Sevilla. Estacion de trenes Cordoba

Problemas y retrasos en el AVE Madrid Sevilla. Estacion de trenes Cordoba / Víctor Castro

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Dos meses después de la tragedia de Adamuz, Córdoba vuelve a mirar al ferrocarril con preocupación tras un nuevo episodio de "caos" en la estación de tren, provocado por una incidencia en la señalización en Madrid, que ha generado retrasos y aglomeraciones de viajeros. A esta situación se suma el aviso del alcalde, José María Bellido, sobre la caída de reservas de cara a Semana Santa por la falta de conexión de AVE con Málaga, mientras el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, advierte ya de un "daño irreparable" para la ciudad. Por otro lado te contamos que el Cabildo ha anunciado la reapertura del mirador del Triunfo de San Rafael y su restauración.

Además, también destacamos:

Adamuz, dos meses después

Semana Santa y Mayo Festivo

Córdoba ciudad

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