La actualidad del miércoles 18 de marzo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La falta de rentabilidad de las casetas de la Feria, la batalla de una madre por la continuidad de su hija en el sistema educativo especial y la investigación del accidente de Adamuz, dos meses después, centran la crónica matutina
Córdoba encara el mes de mayo con una mezcla de celebración y preocupación. En el inicio del montaje de la portada, las casetas populares afrontan la Feria 2026 con más costes y menos rentabilidad, mientras la ampliación de la A-4 amenaza con alterar el entorno de El Arenal. Frente a este asunto festivo, te contamos la batalla de una madre para evitar que Lucía, su hija, salga del sistema de educación especial antes los 21 años. Tanto esta como otras familias afectadas critican la falta de respuesta y la derivación del caso a la comisión de discapacidad. Por último, seguimos pendientes de la investigación de la tragedia ferroviaria de Adamuz que, dos meses después del accidente, pone el foco en Adif y en una soldadura que pudo romperse el día antes del siniestro.
- MAYO FESTIVO | Caseteros de Córdoba alertan del nuevo incremento de costes y de la reducción de la rentabilidad antes de la Feria 2026
- DISCAPACIDAD | Una madre lucha contra el decreto que expulsa del sistema de educación especial a su hija Lucía antes de los 21 años
- ADAMUZ | Dos meses de la tragedia de Adamuz: los incidentes en torno a Adif marcan la investigación
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