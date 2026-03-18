Córdoba encara el mes de mayo con una mezcla de celebración y preocupación. En el inicio del montaje de la portada, las casetas populares afrontan la Feria 2026 con más costes y menos rentabilidad, mientras la ampliación de la A-4 amenaza con alterar el entorno de El Arenal. Frente a este asunto festivo, te contamos la batalla de una madre para evitar que Lucía, su hija, salga del sistema de educación especial antes los 21 años. Tanto esta como otras familias afectadas critican la falta de respuesta y la derivación del caso a la comisión de discapacidad. Por último, seguimos pendientes de la investigación de la tragedia ferroviaria de Adamuz que, dos meses después del accidente, pone el foco en Adif y en una soldadura que pudo romperse el día antes del siniestro.

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