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La actualidad del miércoles 18 de marzo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La falta de rentabilidad de las casetas de la Feria, la batalla de una madre por la continuidad de su hija en el sistema educativo especial y la investigación del accidente de Adamuz, dos meses después, centran la crónica matutina

Ambiente en la Feria de Córdoba.

Ambiente en la Feria de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Córdoba encara el mes de mayo con una mezcla de celebración y preocupación. En el inicio del montaje de la portada, las casetas populares afrontan la Feria 2026 con más costes y menos rentabilidad, mientras la ampliación de la A-4 amenaza con alterar el entorno de El Arenal. Frente a este asunto festivo, te contamos la batalla de una madre para evitar que Lucía, su hija, salga del sistema de educación especial antes los 21 años. Tanto esta como otras familias afectadas critican la falta de respuesta y la derivación del caso a la comisión de discapacidad. Por último, seguimos pendientes de la investigación de la tragedia ferroviaria de Adamuz que, dos meses después del accidente, pone el foco en Adif y en una soldadura que pudo romperse el día antes del siniestro.

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