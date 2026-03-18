La subdelegada del Gobierno no da por perdida la aduana en el aeropuerto de Córdoba: "Estamos trabajando para que sea realidad"

La Subdelegación de Gobierno en Córdoba, Ana López, no da por zanjada la posibilidad de que el aeropuerto de Córdoba cuente con una aduana que permita operar desde la capital cordobesa vuelos fuera del espacio Schengen. No arroja la toalla, a pesar de que el Gobierno de España haya dicho que "de momento" no esté entre las prioridades de AENA la incorporación de un control de pasaportes al aeródromo cordobés. "Estuve hablando con la Secretaría de Estado, se lo estuve planteando y está dispuesta a oír lo que desde la Subdelegación se le diga y lo que diga la ciudadanía de Córdoba", ha asegurado López. "Yo no doy un no por respuesta. Estamos trabajando para que pueda ser una realidad".

Cabe recordar que el Pleno de Córdoba exigió la semana pasada al Gobierno de España la apertura de la aduana en el aeropuerto y la puesta en marcha de un servicio de control de pasaportes. La ausencia de estos dos elementos impide de momento que en el aeródromo cordobés operen vuelos provenientes de países no incluidos en la zona sin controles interiores de la Unión Europea, que permite viajar de un país a otro casi como si se tratara de una sola nación.

Pasajeros bajan de un vuelo de Vueling en el aeropuerto de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Informes requeridos por el Gobierno

Así, a preguntas de los periodistas después de la celebración de la junta local de seguridad para la Semana Santa, la representante del Ejecutivo de Pedro Sánchez en Córdoba ha asegurado que están trabajando en la elaboración de una serie de informes que les ha solicitado la Secretaría de Estado y AENA y en la recopilación de datos que se han pedido ya a otras entidades.

Tres semanas de trabajo

Aunque la subdelegada no ha querido pormenorizar cuáles han sido los informes solicitados, ha reiterado que en la Subdelegación del Gobierno llevan dos o tres semanas trabajando en este tema y esperan "lo antes posible poder remitir esta información a la Secretaría de Estado", ha dicho López.