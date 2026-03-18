El Servicio de Protección Ambiental de la UCO cumple un cuarto de siglo impulsando la sostenibilidad

La sostenibilidad ambiental cumple un cuarto de siglo de trabajo constante en la Universidad de Córdoba. La UCO ha conmemorado el 25 aniversario del Servicio de Protección Ambiental (SEPA), un órgano que desde su creación en 2001 ha sido fundamental para incorporar criterios ambientales en la gestión universitaria, la docencia y la vida diaria de los campus, informa la institución universitaria en una nota de prensa.

Según ha informado la propia Universidad de Córdoba, la efeméride ha servido para reconocer la trayectoria de un servicio que comenzó centrado en la correcta gestión de residuos peligrosos y que, con el paso de los años, ha ampliado su radio de acción hasta convertirse en una pieza clave de la estrategia de Campus Sostenible.

Durante estos 25 años, la universidad ha ido construyendo una política ambiental cada vez más amplia, con actuaciones vinculadas a la movilidad sostenible, la economía circular, la eficiencia energética, la compra responsable, la promoción de la biodiversidad y la educación ambiental de la comunidad universitaria.

Del tratamiento de residuos a una estrategia ambiental integral

La evolución del SEPA refleja también el cambio de enfoque de la propia institución. Lo que nació como un servicio técnico vinculado a una necesidad concreta ha terminado convirtiéndose en una estructura capaz de articular políticas, proyectos, alianzas e iniciativas que refuerzan el compromiso ambiental de la UCO.

Desde la universidad se pone el acento en el trabajo del equipo humano que ha sostenido este proceso durante años, marcado por la implicación, la motivación y la capacidad de impulsar medidas para mejorar el comportamiento ambiental del conjunto de la institución.

En la actualidad, el Servicio de Protección Ambiental está integrado en el Vicerrectorado de Campus Sostenible, un cambio que, según destaca la UCO, ha supuesto un impulso importante para reforzar la acción ambiental universitaria y avanzar hacia una gestión más responsable de los recursos y de los espacios universitarios.

Programas como Trébol, el Bosque Universitario o la BAM

Entre las iniciativas más destacadas desarrolladas en este tiempo figuran el Programa Trébol, orientado a reconocer buenas prácticas ambientales en unidades universitarias; el Bosque Universitario, concebido como laboratorio vivo para la docencia y la investigación en biodiversidad; y la Bolsa de Aprovechamiento de Materiales (BAM), que permite intercambiar o reutilizar equipos, mobiliario y otros recursos.

A ello se suma el Programa de Voluntariado Ambiental, impulsado desde el Aula de Sostenibilidad, dependiente del propio SEPA, y distintos procesos participativos que han permitido diseñar estrategias ambientales compartidas dentro de la institución.

La UCO destaca también la importancia de su participación en redes de colaboración con otras universidades y administraciones, como la Comisión Sectorial de Sostenibilidad de CRUE-Universidades Españolas o la Red Técnica de Áreas de Medio Ambiente de las Universidades Públicas Andaluzas (RETAMA), espacios que han favorecido el intercambio de experiencias y la puesta en marcha de nuevas políticas.

Mirada al futuro desde Córdoba

La conmemoración del 25 aniversario del SEPA no mira solo al pasado. La Universidad de Córdoba subraya que este recorrido se ha ido consolidando con nuevas herramientas de planificación, como el II Plan de Sostenibilidad Ambiental de la UCO, que marca la hoja de ruta para seguir avanzando en ámbitos como la reducción de la huella de carbono, el uso eficiente de recursos, la integración de la sostenibilidad en la docencia y la investigación y el refuerzo del papel de la universidad en la mejora ambiental del territorio.

La celebración de esta efeméride tendrá continuidad en la próxima Gala UCO-Medio Ambiente, prevista para el 4 de junio, y sirve también para poner en valor la implicación del alumnado, del personal docente e investigador y del personal técnico, de gestión, administración y servicios.

Con este aniversario, la Universidad de Córdoba refuerza un mensaje claro: la sostenibilidad ya no es un complemento, sino una parte esencial del presente y del futuro universitario. Tras 25 años de trayectoria, el Servicio de Protección Ambiental sigue siendo una herramienta decisiva para que la UCO afronte los retos de la acción climática y de una universidad cada vez más comprometida con su entorno.