El Santo Sepulcro cierra El Capirote en la Feria de Córdoba: "Poca rentabilidad y muchos quebraderos de cabeza"

El recinto de El Arenal tendrá que encajar este año la pérdida de una de las casetas clásicas de la Feria de Mayo de Córdoba, un espacio que nació en los años setenta en la antigua feria de Vallellano y que continuó su andadura con el traslado de ubicación hasta la calle Tendillas 1. Durante todo ese tiempo, ha sido lugar de encuentro de muchos cordobeses que este año se encontrarán un poco huérfanos. Según el hermano mayor del Santo Sepulcro, Alfonso Orti, la cofradía que estaba detrás de esta caseta ha renunciado porque "no es rentable" y asegura que para volver "sería necesario un cambio del modelo de feria que permitiera estructuras permanentes para abaratar los costes".

Para una hermandad como esta, "abrir caseta supone demasiados trámites, mucha normativa y muchos quebraderos de cabeza que no compensan para la poca rentabilidad que tiene". Aunque la hermandad ha cedido la gestión de la barra a terceros, "preferimos centrarnos en otras fuentes de financiación porque la Feria nos generaba muchos problemas y aportaba poco dinero".

Los costes son "demasiado elevados", insiste, ya que solo el montaje de la caseta "requiere invertir más de 60.000 euros" en una Feria "muy larga" en la que "la gente no tiene poder adquisitivo como para ir todos los días". A su juicio, la única opción para hacerla viable sería que fuera la propia hermandad la que se encargara de llevar la caseta, sin intermediarios, "pero no tenemos personal suficiente para afrontar dos semanas de montaje, la feria y el desmontaje posterior". En ese contexto, El Capirote se va sin fecha de retorno.