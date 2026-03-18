El PSOE acusa al PP de Córdoba de buscar rédito político con el AVE a Málaga y su seguridad

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha replicado este miércoles al teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, recordando que "la seguridad es lo primero", por lo que ha calificado de "vergonzosas" sus declaraciones respecto a la interrupción del servicio de AVE a Málaga y los graves perjuicios que acarrearía sobre la capital cordobesa.

Dobladez ha afirmado que "no todo vale y menos cuando hablamos de la seguridad de los ciudadanos, algo que todos deberíamos tener claro después de lo acontecido los últimos meses", y ha agregado que se trata de una "actuación inevitable y compleja que tendría, en todo caso, perjuicio para Málaga, no para Córdoba".

Piropos al alcalde de Málaga y críticas al PP de Córdoba

El concejal socialista ha afirmado que si Torrico "lo que pretende es ayudar a Moreno Bonilla en su precampaña electoral con declaraciones como éstas, ya le digo que con errores como éste lo único que va a conseguir es aumentar el descrédito que, cada día más, tiene el PP en Andalucía".

Dobladez ha valorado que el perjuicio económico sería, "en todo caso, para Málaga, no para Córdoba, porque existen diferentes formas de conexión", y ha recordado las declaraciones del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien ha incidido en poner "la seguridad en paralelo a la rapidez" a la hora de acortar plazos para que se restablezca la conexión ferroviaria directa con la capital malagueña, lo que el socialista ha calificado como "responsable y de sentido común". En este punto, ha preguntado que "¿qué parte no ha entendido el Partido Popular en Córdoba?".

"Transparencia de Adif"

También ha destacado la "máxima transparencia por parte de Adif" en la reparación en el tramo de Álora (Málaga) tras el desprendimiento de un talud que afectó severamente a la infraestructura ferroviaria motivado por el tren de borrascas.

Así, ha defendido que "Adif trabaja las 24 horas en la zona para intentar solucionar el desprendimiento de tierras" y que su presidente ha subrayado que "la prioridad es la seguridad, por lo que no se reabrirá la línea hasta que se garantice la estabilidad del talud", al tiempo que ha informado que la previsión para restablecer la conexión directa Madrid-Málaga es para la última semana de abril, revisable cada 15 días.

El concejal socialista ha recordado que las líneas de alta velocidad que comunican Córdoba con el norte siguen funcionando y ha afirmado que Torrico “debería preocuparse por realizar una buena oferta turística para que nos visiten más y mejor en Córdoba como destino de excelencia, no como ciudad de paso, algo que no se hace por una gestión caótica del Imtur, en lugar de lamentarse por los que no van a ir a Málaga esta Semana Santa”.